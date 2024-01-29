الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيهان جادو: المزارعون فى فرنسا متآثرون ومتضررون جدًا من الأزمة الاقتصادية الحالية

جيهان جادو
جيهان جادو

قالت الدكتورة جيهان جادو، المحللة السياسية، إن المزارعين في فرنسا متآثرون ومتضررون جدًا من الأزمة الاقتصادية الحالية في فرنسا، أو أوروبا بشكل عام، لأن المزارعين يواجهون ارتفاع أسعار، إضافة إلى أن الحكومات تلزمهم بترشيد الأشياء التي تحد من النفايات، واستغلال الطاقة النظيفة.

ونوهت جادو، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، بأن كل هذه الأمور تؤثر بشكل كبير على المزارعين سواء من استيراد السلع الخاصة بالمحاصيل الزراعية التي أصبحت باهظة الثمن بشكل مبالغ فيه، وفي نفس الوقت أيضًا هم ملتزمون باتخاذ تدابير وإجراءات مختلفة جدًا عما كانوا معتادين عليه في السابق.

 

المزارعون يجدون أنفسهم في مأزق كبير جدًا

وأوضحت المحللة السياسية، أن المزارعين يجدون أنفسهم في مأزق كبير جدًا، وهناك ضغط كبير من الحكومات عليهم بشكل آخر، وأصبح لديهم عدم وفرة في الأجور والمحاصيل والسماد، إضافة إلى أن العائد الذي يخرج من هذه المحاصيل ليس كافيًا لتغطية التكاليف.

ولفتت المحللة السياسية، إلى أن قطاع الزراعة مهم جدًا في فرنسا وأوروبا عامة، لكن القطاع وجد نفسه في أزمة متكررة خلال السنوات الماضية التي تستبق الإجراءات من قبل الحكومة الفرنسية.

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