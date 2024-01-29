محمد الشوادفى: الحوار الوطنى جاء لحل قضايا الاقتصاد المصرى (فيديو)

قال الدكتور محمد الشوادفى، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة الزقازيق، إننا نشهد أزمة اقتصادية طاحنة يمر بها العالم، وهناك أزمة اقتصادية داخل الدولة المصرية، لذلك جاء الحوار الوطنى لحل قضايا الاقتصاد المصرى من حيث التضخم والديون وعدم توافر السلع وارتفاع سعر العملة.

أضاف الشوادفى، عبرمداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه لا بد أن يشارك المواطنون من خلال أحزاب مختلفة والخبراء المختلفين لحل قضايا الاقتصاد المصري باعتباره يخص العامة، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت وثيقة تعبر عن التوجهات الاستراتيجية والتى جاءت نابعة من دراسة واقع الاقتصاد الوطنى وكيف يمكن أن تتحرك.

الحوار الوطنى مدعو لإيجاد حلول للمحاور الستة

أشار أستاذ الاستثمار إلى أن الحوار الوطنى مدعو لإيجاد حلولا للمحاور الستة، وهم كيف يمكن أن نعظم الناتج المحلى ونمو الاقتصاد الوطنى والمحافظة على مكتسباته داخل الدولة وما قامت به الدولة خلال السنوات السابقة، وكيف يمكن أن نعظم هذه الاستثمارات بتعظيم النمو.

وتحدث عن كيفية تعظيم موارد النقد الأجنبى من خلال الاعتماد على الصادرات أو تنمية السياحة، وأيضًا التنمية داخل الدولة المصرية، لذا فإن القضية الأساسية هو كيف نعظم إنتاج الدولة.