الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الشوادفى: الحوار الوطنى جاء لحل قضايا الاقتصاد المصرى (فيديو)

محمد الشوادفي
محمد الشوادفي

قال الدكتور محمد الشوادفى، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة الزقازيق، إننا نشهد أزمة اقتصادية طاحنة يمر بها العالم، وهناك أزمة اقتصادية داخل الدولة المصرية، لذلك جاء الحوار الوطنى لحل قضايا الاقتصاد المصرى من حيث التضخم والديون وعدم توافر السلع وارتفاع سعر العملة. 

أضاف الشوادفى، عبرمداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه لا بد أن يشارك المواطنون من خلال أحزاب مختلفة والخبراء المختلفين لحل قضايا الاقتصاد المصري باعتباره يخص العامة، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت وثيقة تعبر عن التوجهات الاستراتيجية والتى جاءت نابعة من دراسة واقع الاقتصاد الوطنى وكيف يمكن أن تتحرك.

الحوار الوطنى مدعو لإيجاد حلول للمحاور الستة

أشار أستاذ الاستثمار إلى أن الحوار الوطنى مدعو لإيجاد حلولا للمحاور الستة، وهم كيف يمكن أن نعظم الناتج المحلى ونمو الاقتصاد الوطنى والمحافظة على مكتسباته داخل الدولة وما قامت به الدولة خلال السنوات السابقة، وكيف يمكن أن نعظم هذه الاستثمارات بتعظيم النمو.

وتحدث عن كيفية تعظيم موارد النقد الأجنبى من خلال الاعتماد على الصادرات أو تنمية السياحة، وأيضًا التنمية داخل الدولة المصرية، لذا فإن القضية الأساسية هو كيف نعظم إنتاج الدولة.

الحوار الوطنى قضايا الاقتصاد المصرى الاقتصاد المصرى حل قضايا الاقتصاد المصرى محمد الشوادفي الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة الزقازيق

مواد متعلقة

رئيس حزب الجيل: المشاكل الاقتصادية تحتاج لحلول غير نمطية (فيديو)

مراسل إكسترا نيوز يرصد فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب لليوم الخامس على التوالى

جيهان جادو: المزارعون فى فرنسا متآثرون ومتضررون جدًا من الأزمة الاقتصادية الحالية

السفير حسين هريدى: مصر تسعى للتوصل إلى هدنة طويلة نسبيًا بقطاع غزة

أيمن الرقب يستعرض مخاطر استمرار التصعيد العسكرى فى غزة (فيديو)

استشارى تكنولوجيا يتحدث عن ارتفاع صادرات مصر الرقمية لـ6.2 مليار دولار (فيديو)

محلل اقتصادى: ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدى لارتفاع الإنتاج العالمى الكلى (فيديو)

"إكسترا نيوز" تستعرض تقريرًا عن ثورة الزراعة بدون تربة فى مصر

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

توفير الدولارات.. "رجال الأعمال المصريين" تكشف مفاجأة للمواطنين بالخارج

الأهلى يتراجع عن ضم محمد أبوجبل: ما علاقة كهربا؟

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل