بدء توصيل الغاز الطبيعى والإنترنت لشمال أسيوط

اجتمع النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وذلك للوقوف على العديد من المشروعات، التي سيتم البدء في تنفيذها بدائرة شمال أسيوط.

مشروعات تنموية تشمل قرى المحافظة

وقال النائب إبراهيم نظير إنه من أهم تلك المشروعات:

- إنشاء محطات الرفع لمياه الصرف الصحى بقرى مراكز شمال أسيوط.

- إنشاء مجمع المدارس التجريبية بمركز القوصية.

- توصيل مياه الشرب لبعض المناطق المحرومة.

- توصيل خطوط الاتصالات الأرضية لقرى شمال أسيوط.

- توصيل خطوط الإنترنت.

- توصيل الغاز الطبيعى.

- استعجال صدور قرار التخصيص بشأن إنشاء مدرسة فكرية لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة بمركز القوصية.

- إنشاء مدرسة للتعليم الصناعى غرب مركز القوصية بقطعة أرض تابعة لأملاك الدولة.

- استكمال مشروع ازدواج الطريق الزراعى أسيوط ديروط والبدء فى المرحلة الثانية من توسعته وتطويره للحد من الحوادث المتكررة.

- استئناف جميع المشروعات المدرجة بالمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أكد خلال اللقاء البدء في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة التنفيذية بالمحافظة، تحقيقًا للمنفعة العامة للمواطنين.