النائب محمد سلطان يعدد حقائق دعم مصر للقضية الفلسطينية وفتح معبر رفح

ويكشف زيف الإدعاءات الإسرائيلية..

أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الإدعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية محاولة لإقحام مصر وتوريطها في جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ادعاءات لا أساس لها من الصحة

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن هذه الإدعاءات ليس لها أساس من الصحة خاصة أن مصر لم تغلق المعبر أمام منذ بدء الأزمة الحالية في 7 اكتوبر، وأن مصر لها السيادة على معبر رفح من الجانب المصري فقط، وهذا ما تحاول اسرائيل أن تتلاعب به لتنفي عن نفسها الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في كل يوم.

الاحتلال يحاول التنصل من جرائمه

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتنصل من الجرائم والمجازر التي ارتكبتها فى قطاع غزة ولا تزال، وذلك من خلال ادعاءات كاذبة بشأن معبر رفح، وتريد الزج باسم مصر فى القضية من خلال افتراءات لا أساس لها من الصحة والجميع يعلم ذلك.

وتابع النائب محمد سلطان، أن الدولة المصرية أعلنت منذ بدء اندلاع الحرب أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.

موقف مصر ثابت والدعم المصري للقضية الفلسطينية مستمر

ولفت عضو حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن موقف مصر ثابت وواضح تجاه دعم القضية الفلسطينية ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، علاوة على استقبال مصر آلالاف المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات المصرية.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن الكثير من قادة العالم زاروا معبر رفح وشاهدوا التسهيلات المصرية لإنفاذ المساعدات من الجانب مصر وذلك مسجل على وسائل إعلام دولية بثتها للعالم لمعرفة الحقائق كاملة.