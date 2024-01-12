ضياء رشوان يرد على الادعاءات الإسرائيلية بشأن معبر رفح وإقحام اسم مصر في المحاكمة

نفى الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، الادعاءات الكاذبة التي قدمها الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن مسؤولية مصر عن الحصار الذي يفرض على قطاع غزة.

وقال ضياء رشوان، في برنامج مصر جديدة، الذي يقدمه على قناة etc، مساء الجمعة، إن إسرائيل تحاول الهروب من مسؤوليتها عن الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن مصر تفتح معبر رفح من جانبها، وأن الجانب الفلسطيني يخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمنع دخول أي مساعدات أو بضائع إلى غزة.

وأضاف الدكتور ضياء رشوان، أن إسرائيل تغلق 6 معابر أخرى تربط غزة بالعالم الخارجي، وتستغلها لتحقيق أرباح طائلة من التجارة مع الفلسطينيين، موضحا أن إسرائيل تستخدم هذه المعابر لابتزاز الفلسطينيين وفرض رسوم عالية على كل ما يدخل إلى غزة.