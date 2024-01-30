"الأرصاد": مصر تسجل أقل درجة حرارة خلال فصل الشتاء بعد غدٍ الخميس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، وأهمها انخفاض قيم درجات الحرارة بمعدلات أقل من الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى 3 درجات.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن سقوط الأمطار متفاوتة الشدة في بعض المحافظات يرجع إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، وبالتالي حجب أشعة الشمس على مدار اليوم، ما يساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، وبالتالي يزداد انخفاض قيم درجات الحرارة، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة بمعدل أكبر من الأيام السابقة بحوالي من درجتين إلى 3 درجات.

يوم الخميس سوف يشهد مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة

وأوضحت أن يوم الخميس سيشهد مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل، متوقعة وصول درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 15 درجة مئوية، وبالتالي تكون هذه أقل درجة حرارة تسجلها مصر خلال فصل الشتاء.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى نشاط الرياح، وبالتالي زيادة الشعور بالبرودة، والإحساس بدرجات حرارة أقل، مؤكدة استمرار سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة اليوم.