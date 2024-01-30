أستاذ تمويل: صناعة الجلود خامس قطاع صناعي في مصر من حيث الأهمية

قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن قطاع الدباغة والجلود هو قطاع يشمل صناعتين لا ينفصلان أبدًا عن بعضهما، هما الدباغة وصناعة الجلود.

أضاف باغة، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن قطاع الصناعات الجلدية من القطاعات المهمة جدًا في الاقتصاد المصري، فهو خامس قطاع في مصر من حيث الأهمية وعدد العمالة المباشرة التي تعمل به، أو عدد الشركات والمدابغ والورش الصغيرة ومتناهية الصغر.

قطاع الصناعات الجلدية له ميزة تنافسية كبيرة جدًا في مصر

أوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن هذا القطاع له ميزة تنافسية كبيرة جدًا في مصر، خاصة بعد الاهتمام به ونقل الورش من مصر القديمة إلى مدينة الجلود بالروبيكي في العاشر من رمضان، حيث أننا نستهدف تطوير سلسلة الإمداد والتطوير لهذه الصناعة.

أشار إلى أن القطاع به 270 ألف عامل، و200 ألف مدبغة، و17 ألف و600 منشأة، منهم 3 آلاف منشأة تصنف على أنها مشروع صغير أو متوسط، وأيضًا 18 مليون رأس من الثروة الحيوانية في مصر التي تدخل في هذه الصناعة، حيث يتم إنتاج 123 مليون قدم مربع من الجلود.