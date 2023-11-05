«الغرف التجارية»: صادرات الجلود تخطت 2 مليار جنيه

قال محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بالغرف التجارية، إن الغرفة تجرى التجهيزات اللازمة لتنظيم الدورة الـ١٨ لمعرض القاهرة الدولى للجلود، فى الفترة من ٢٦ يناير المقبل وحتى ٢٨ من الشهر نفسه بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.

وأضاف «مهران»، لـ«الدستور»، أن هذا المعرض متخصص فى مجال صناعة وتجارة الجلود فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو المصدر الأول لأصحاب المحلات والتجار والمصانع، مشيرًا إلى أنه سيضم أكبر تشكيلة لموديلات ٢٠٢٤ وبأسعار وعروض خاصة.

وذكر أن المعرض يعد فرصة لمقابلة نخبة مصانع الجلود والتعرف على مستجدات الصناعة وتوسيع دائرة النشاط، لافتًا إلى أن مجالات المعرض تشمل الأحذية الرجالى والحريمى والأطفال، والملابس والاكسسوارات الجلدية والمشغولات اليدوية والحقائب الجلدية والأحزمة والمحافظ، وعددًا من المنتجات الأخرى من الجلد الطبيعى والصناعى. وبيّن أن هناك تعاونًا مشتركًا بين غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية وغرفة الجلود باتحاد الغرف التجارية، ليُحدث المعرض دمجًا بين الصانع والتاجر، لافتًا إلى أن الشركات الأجنبية التى زارت المعرض خلال الدورة السابقة ساهمت فى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الجلود فى مصر.

وقال: «نحن بصدد تلقى طلبات تلك الشركات للمشاركة فى المعرض الجديد، بحضور وزير التجارة والصناعة وجميع الوزارات المعنية، وكل مصنعى الجلود فى مصر». وأضاف أن صادرات مصر من الجلود هذا العام تخطت نحو ٢ مليار جنيه بين الدباغة والصناعة، موضحًا: «هو رقم جيد طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى الصناعة المحلية، ودعم شعار (صُنع فى مصر)، والتوسع فى طرق أبواب السوق الإفريقية ونشر المنتجات المصرية هناك». وأكد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لدعم التصنيع المحلى فى كل القطاعات، حيث تحولت مصر خلال السنوات الماضية من دولة مستوردة للجلود لدولة لديها الاكتفاء الذاتى منها، وتصدر للعديد من الدول الكبرى، على رأسها أمريكا، لافتًًا إلى أنه تم فتح أسواق إفريقية كبيرة خلال السنوات الأخيرة. وذكر أن مدينة الروبيكى للجلود، التى تعد أكبر مدينة للجلود فى الشرق الأوسط، تشمل نحو ١٠٠ مصنع جاهزة للطرح، وهى مدينة شاملة للصناعات الجلدية.