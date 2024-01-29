طلعت عبدالقوى: المرحلة الثانية للحوار الوطنى وضعت عددًا من القضايا المهمة

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن المرحلة الثانية للحوار الوطني لمناقشة المحور الاقتصادى وضعت عددًا من القضايا المهمة الخاصة بالمحور، التي تم تلقيها من واقع اللقاءات والاستقبال لطلبات المواطنين، ويأتي فى مقدمتها موضوعات الغلاء والتضخم وعجز الموازنة العامة للدولة والاستثمار المحلى والخارجى وملكية الدولة ومصادر التمويل.

وأضاف عبدالقوى، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه تم العمل على هذه الملفات فى المرحلة الأولى من الحوار، وتم التوقف عندها بسبب الاستحقاق الدستورى لانتخابات رئاسة الجمهورية، لكن سنعود بطاقة جديدة، ونستعد لهذه القاءات بقائمة كبيرة من الراغبين فى المشاركة بالحوار، ونراعى فى ذلك التخصص ونرحب بالأحزاب السياسية.

نأمل أن يبدأ الاستعداد اللوجستى خلال الأيام المقبلة

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى أن الحوار الوطنى شيق وجيد، ونأمل أن يبدأ الاستعداد اللوجستى خلال الأيام المقبلة، وننتهى لروشتة علاج سريعة يحتاجها الاقتصاد المصرى.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى يرحب بالجميع وكل حزب يرشح بعض المتخصصين فى المجال، ولن نتجاهل أساتذة الجامعات الخبراء فى المجال الاقتصادى.