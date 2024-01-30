الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" تستعرض تطور صادرات الجلود بمصر (فيديو)

صادرات الجلود
صادرات الجلود

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول تطور صادرات الجلود بمصر.

تطور صادرات الجلود بمصر

  • يشهد قطاع الصناعات الجلدية تطورًا ملحوظًا في صادراته خلال عام 2023.
  • نجحت الدورة الماضية في مضاعفة صادرات القطاع من 2.8 مليون دولار إلى 45 مليون دولار بنهاية العام الماضي.
  • ارتفعت الصادرات بنسبة 14% لتسجل 100 مليون دولار.
  • تستهدف زيادة سنوية ثابتة في الصادرات للصناعات الجلدية بالرغم من الظروف والتحديات الحالية.
  • تنظيم ندوات لتطوير قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية خلال معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته الجديدة.
  • بحث التحديات التي تواجه القطاع خلال المعرض وعرضها على الجهات المعنية لإيجاد الحلول السريعة.
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