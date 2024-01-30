"إكسترا نيوز" تستعرض تطور صادرات الجلود بمصر (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول تطور صادرات الجلود بمصر.
تطور صادرات الجلود بمصر
- يشهد قطاع الصناعات الجلدية تطورًا ملحوظًا في صادراته خلال عام 2023.
- نجحت الدورة الماضية في مضاعفة صادرات القطاع من 2.8 مليون دولار إلى 45 مليون دولار بنهاية العام الماضي.
- ارتفعت الصادرات بنسبة 14% لتسجل 100 مليون دولار.
- تستهدف زيادة سنوية ثابتة في الصادرات للصناعات الجلدية بالرغم من الظروف والتحديات الحالية.
- تنظيم ندوات لتطوير قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية خلال معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته الجديدة.
- بحث التحديات التي تواجه القطاع خلال المعرض وعرضها على الجهات المعنية لإيجاد الحلول السريعة.