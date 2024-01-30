الثلاثاء 30 يناير 2024
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مستشار رئيس جامعة الزقازيق يرصد خدمات مركز دعم الطلاب ذوي الهمم

الدكتور إيهاب الببلاوي،
الدكتور إيهاب الببلاوي، مستشار رئيس جامعة الزقازيق

تحدث الدكتور إيهاب الببلاوي، مستشار رئيس جامعة الزقازيق لشؤون ذوي الإعاقة، عن أبرز خدمات مركز دعم الطلاب ذوي الهمم، قائلًا: الجامعة بها كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، وهي متخصصة في إعداد أخصائين ومعلمين في مجال الإعاقة.

وأضاف "الببلاوي" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الكلية تضم برنامجين للإخصائيين في التخاطب والتوحد والإعاقة البصرية والسمعية وصعوبات التعلم والإعاقة الجسمية، أما البرنامج الثاني يكون تربوي، حيث يتم إعداد معلمين في مجالات دقيقة، سواء معلم لغة عربية أو لغة إنجليزية أو دراسات أو علوم، ثم يختار التخصص المرتبط بالإعاقة السمعية أو البصرية أو العقلية.

الاعتماد على الجانب العملي التطبيقي بجانب النظري

وأوضح مستشار رئيس جامعة الزقازيق لشؤون ذوي الإعاقة، أنه يتم الاعتماد على الجانب العملي التطبيقي بجانب النظري، مشيرًا إلى أن المعامل المتخصصة لذوي الهمم تخدم هدفين، الأول خدمة المجتمع المحلي والبيئة المحيطة، سواء كنا نتحدث عن محافظة الشرقية أو المحافظات المجاورة لها.

ولفت مستشار رئيس جامعة الزقازيق لشؤون ذوي الإعاقة، إلى أن المعامل حاليًا وصل عددها لـ 15 معملا، منها معامل متخصصة للتخاطب والإعاقة البصرية والتأهيل السمعي والبدني وتنمية المهارات، وصعوبات التعلم وغيرهما.

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