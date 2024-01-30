الثلاثاء 30 يناير 2024
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محمد البهواشى: الصناعات التحويلية عصب القطاع الصناعى (فيديو)

محمد البهواشي
محمد البهواشي

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الصناعات التحويلية متخصصة في إحداث قيمة مضافة من خلال تحويل المواد الخام إلى منتجات، لافتًا إلى أن هذه الصناعات عصب القطاع الصناعي في مصر بالكامل.

وأضاف البهواشي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أننا نرى جهود الدولة المصرية في تحويل هذا القطاع لتعظيم الاستفادة منه، باعتباره نقطة تحول في الاقتصاد المصري، لتعاظم دوره في الناتج المحلي الإجمالي.

الصناعات التحويلية تمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الصناعات التحويلية تمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة بعد الاعتماد على الذات، وتقليل الاستيراد، مؤكدًا أن الدولة تدعم هذا القطاع من خلال المبادرات المالية والفنية والمحفزات المختلفة.

الدولة تسعى لبناء اقتصاد قومي قادر على تحقيق المعادلة الصعبة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تسعى لبناء اقتصاد قومي قادر على تحقيق المعادلة الصعبة، لتعظيم الاستفادة من الموارد، منوهًا بأن الدولة وضعت ضوابط الجودة الأوروبية والأمريكية، ما يؤهل المنتج المحلي لمضاهاة المنافسة مع المنتجات المستوردة، حيث إن تضرر سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات العالمية أعطى الفرصة للمنتج المصري على المنافسة.

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