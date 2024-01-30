الأرصاد تحذّر: غدًا انخفاض بالحرارة وأمطار وثلوج.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء، استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، مع فرص لتكون الثلوج ليلا على قمة جبل موسى وسانت كاترين.





كما يشهد، غدا، أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ) وأمطار متوسطة على مناطق من (الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء).



وأيضا متوقع غدا أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من خليج السويس ومدن القناة ووسط سيناء والصحراء الغربية وشمال الصعيد تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا الى مناطق من (المنوفية - الغربية - الشرقية - القاهرة - الجيزة - القليوبية).



ويشهد غدا نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (50:40 كم/ س) وارتفاع الموج من ( 2.5: 3 متر).

درجات الحرارة غدًا الأربعاء





وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 16 والصغرى 9، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 09، ومطروح العظمى 14 والصغرى 10، وسوهاج العظمى 16 والصغرى 05، وقنا العظمى 17 والصغرى 07، وأسوان العظمى 18 والصغرى 08.

تتكاثف بالسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى أمطار غزيرة ورعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن ️السحب الممطرة تؤثر بقوة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد: تقل حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى.

ويشهد، اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى.

