الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية وانخفاض فى درجات الحرارة

أمطار
أمطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الثلاثاء، انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

استمرار انخفاض درجات الحرارة.. "الأرصاد" تحذر المواطنين من الطقس

 

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غدًا أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية وانخفاض فى درجات الحرارة

 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع غدًا سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه متوقع غدًا نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (60:50 كم/ الساعة وارتفاع الموج من (4:2.5 متر).

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 06، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08.

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