الأمن السيبراني وتأمين المعلومات بفاعلية تكنولوجية ب(أفيت)

اقامت شركة تكنولوجيا معلومات الطيران (افيت) تحت رعاية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فاعلية تكنولوجية وجلسة توعوية وفنية قدمتها شركة Palo Alto العالمية المتخصصة في مجال أمن الشركات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي مستوي العالم.

وذلك في إطار متابعة تأمين وحماية مراكز البيانات ((Data Centers ضد الهجمات السيبرانية والاطلاع علي تقنيات الأمن السيبراني الحديثة التي تساعد علي تفعيل الإجراءات الاحترازية ضد أي هجمات محتملة

وقد خلصت نتائج عمل الورشه الي تحديد عدد من المتطلبات والحلول المطلوب تنفيذها عاجلا بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية داخل قطاع الطيران المدنى لضمان التطوير المستمر لمنظومة الأمن السيبرانى وتأمين وحماية البيانات والمعلومات.

المتابعة الدائمة لحالة المباني والمنشآت



وكان قد نظم قطاع الأمن بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية تجربة إخلاء جزئي لمبني الشركة وذلك في إطار المتابعة الدائمة لحالة المباني والمنشآت والاهتمام بإجراءات الحماية المدنية للمحافظة على الأرواح في حالات الطوارئ.

جدير بالذكر أن تلك التجربة تأتي في إطار الخطة الأمنية المتكاملة التي من المقرر تطبيقها بمقر الشركة القابضة وجميع الشركات التابعة خلال العام الحالي بالإضافة إلى خطط الطوارئ الموسعة والتي تتم على مستوى المطارات المصرية للاستعداد لأي طارئ يمكن أن يؤثر على سير العمل بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وسيتم خلال الفترة القادمة إجراء تجربة طوارئ جزئية وأخرى كاملة لاستكمال الإخلاء.

علي الجانب الاخر كشف المحاسب مجدي اسحاق رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوي ان خطة التطوير الخاصة بمطار القاهرة الدولي تتضمنرفع كفاءة مبني الركاب رقم ١ لاستيعاب زيادة عدد الركاب حيث يمثل مبني ١ ما يقرب من ٣٣٪؜ من اجمالي حركة الركاب بمطار القاهرةالدولي بشكل عام

واضاف ان تم تطوير جميع صالونات الدرجة الاولي بالمبني لتليق بمكانة مطار القاهرة الدولي وتحويل جميع رحلات الوصول بمبني اليصالة الوصول ٣ بنفس المبني

واشار اسحاق الي انه تم اغلاق صالة ١ حتي الانتهاء من كافة اعمال التطوير

واضاف اسحاق ان المبني يستقبل ركاب ٣٨ شركة طيران دولية تعمل بنظام الطيران منخفض التكاليف

واضاف اسحاق لدينا استعدادات خاصة لاستقبال موسم العمرة، ونعمل جاهدين لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والسائحين، تنفيذًالتوجيهات الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني.