الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأقمار الصناعية: البلاد تتعرض لمنخفض جوى معه كتلة هوائية باردة

منخفض جوى
منخفض جوى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوى على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة، يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن ذلك يؤدى إلى انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

الأرصاد الجوية: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

 

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الأرصاد الجوية: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

انخفاض طفيف في درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الإثنين، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

كما يشهد اليوم طقسًا باردًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلًا للبرودة على شمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وأيضًا من المتوقع اليوم نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (70:60 كم/ الساعة)، وارتفاع الموج من (4:3 متر) البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الموج (21.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 12. 

والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11. 

وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08. 

وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10.

درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الاقمار الصناعية منخفض جوي العظمى

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