الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاعلان عن مبادئ المجلس العالمي للتسامح بمدينه سانت كاترين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

 

التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء صباح اليوم الاحد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الدكتور احمد ابن محمد الجرواني حيث اعرب الطرفان عن سعادتهما لاتمام هذا اللقاء الهام والذي ياتي في اطار استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين من منطلق الحرص المتبادل على نشر ثقافه التسامح والسلام على كافه المستويات،وقد رحب محافظ جنوب سيناء بضيفه الكبير ونقل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام تحيات وتقدير الدكتور جمال سيد السويدي نائب رئيس مجلس الامناء لمركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيه حيث ارسل المحافظ تحياته وتقديره الى  ،

 

سانت كاترين تنتظر طفرة سياحية غير مسبوقة مع افتتاح المطار فى 2024

txt

سانت كاترين تستعد لعدة افتتاحات قريبًا ضمن مشروع التجلى الأعظم

 

التجلي الاعظم بمدينه سانت كاترين

 


ولقد اثمر اللقاء عن موافقه الدكتور احمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام على ان يكون الاعلان عن مبادئ المجلس العالمي للتسامح والسلام لاطلاق الاعلان العربي للتسامح والسلام كجزء من الاحتفاليه الكبرى التي ترعاها الدوله المصريه للاعلان الرسمي عن اطلاق مشروع التجلي الاعظم بمدينه سانت كاترين،على ان يقوم المجلس العالمي للتسامح والسلام بعمل مقترحات بمحتويات ومكونات مبادره المجلس وذلك للعرض على محافظ جنوب سيناء للمراجعه والتدقيق مع باقي جهات الاختصاص المعنيه ذات الصله وطالب رئيس المجلس على دعوه اقصى عدد ممكن من الكيانات المصريه والاقليميه والدوليه مثل مشيخه الازهر والكنيسه القبطيه والفاتيكان وجامعه الدول العربيه ومنظمه الامم المتحده واجهزتها والقوى الاقليميه والدوليه الفاعله ذات الصله والشأن بما يحقق زياده اكساب الحدث المصري الرئيسي الذي ترعاه الدوله المصريه والخاص بالاعلان الرسمي عن انطلاق مشروع التجلي الاعظم بمدينه سانتا كاترين اقصى واكبر زخما مما يمكن تحقيقه داخليا خارجيا في مصر وخارجها على كافه المستويات محليا واقليميا ودوليا،


واعرب رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام عن تطلعه الكبير لانشاء وتأسيس وافتتاح مقرا اقليميا للمجلس العالمي على مستوى قاره افريقيا بمدينه سانت كاترين ليكون منبرا ومراره لاشعاع قيم التسامح والسلام في المنطقه وافريقيا والعالم وتاكيدا لدور مصر المحوري في ذلك الشان وتحقيقا لكون سانت كاترين مناره وقبله عالميه للتسامح والسلام بالمنطقه العربيه وافريقيا والعالم،
ليكون هذا المقر جاهزا للافتتاح حاله موافقه الجانب المصري على فكرته خلال فاعليه الاحتفاليه المصريه الرسميه باطلاق مشروع التجلي الاعظم بشان كاترين،
وقد طالب محافظ جنوب سيناء مزيدا من التفاصيل المكتوبة حول هذا الموضوع ليتم مراجعه هذا المقترح والتدقيق في مع كافه الجهات المعنيه ذات الصله،
حجر اللقاء اللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدوليه والتنميه والاتصال السياسي والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظه والدكتور احمد حسن فولي عضو المجلس العالمي للتسامح والسلام واستاذ القانون الدولي العام.

محافظ جنوب سيناء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رئيس المجلس العالمي للتسامح سانت كاترين الامم المتحدة الفاتيكان

مواد متعلقة

رئيس ميناء القاهرة الجوى يكشف خطة تطويره

الأمن السيبراني وتأمين المعلومات بفاعلية تكنولوجية ب(أفيت)

وزارة الطيران تزيّن المطارات وتحتفل بعيدها المدنى المصرى الـ94

"مصر للطيران" تشارك في فعاليات معرض FITUR للسياحة في مدريد

مصر للطيران تشارك فى فعاليات معرض FITUR للسياحة فى مدريد

وزير الطيران وسفير قطر يناقشان آليات التعاون المشترك فى مجال الطيران المدنى

غدًا.. أمطار متوسطة بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 12

لتنشيط السياحة.. تفاصيل مبادرة وزارة الطيران لتخفيض أسعار الرحلات

الأكثر قراءة

80% من أنفاق «حماس» لم تتضرر.. والحركة تستعيد السيطرة فى بعض مناطق الشمال

الضربة قوية والضحايا بالجملة.. تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية على حدود الأردن

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

الزمالك يتوج ببطولة كأس دبى الودية بعد الفوز على أهلى جدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة