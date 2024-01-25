الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر للطيران تشارك فى فعاليات معرض FITUR للسياحة فى مدريد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 انطلقت، أمس، فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 في دورته رقم 44، والمُقام بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجارى؛ بمشاركة وفد من مصر للطيران الناقل الوطنى االمصري. 

ويعتبر المعرض السياحى FITUR واحد من أكبر الأسواق السياحية، ويشارك فيه عدد كبير من مقدمي الخدمات السياحية حول العالم.

كما يحظى المعرض بحضور الكثير من المهتمين والمتخصصين والخبراء في مجال السياحة والسفر. 

وخلال فعاليات اليوم الأول عقدت مصر للطيران اجتماعات تنسيقية مع أكبر منظمى الرحلات السياحية من مدريد إلى القاهرة والمناطق السياحية المصرية، ومنها شركات Travel days، وImage tours، وExplora travel، وGalaxia، وSaraya travel، وMaster flights.

كما عقدت لقاءات مع وكلاء السياحة المتخصصين في برامج الحج والعمرة من إسبانيا، ومنها شركتا For you وUnited world.

محادثات مع بعض وكلاء السياحة بمدينة لشبونة

وذلك بالإضافة، إلى عقد محادثات مع بعض وكلاء السياحة بمدينة لشبونة لمناقشة سبل التعاون المختلفة.

هذا وقد قام قطاع السياحة (الكرنك) بالترويج للبرامج السياحية الخاصة بمصر للطيران وتقديم عروض سياحية مختلفة شملت برامج تسويقية وترويجية جديدة، فضلًا عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات لبحث سبل التعاون مع عدد من ممثلي شركات الطيران ووكلاء السفر لزيادة فرص النمو لمصر للطيران فى الأسواق العالمية.

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مصر للطيران تطلق رحلات جديدة مباشرة إلى مدينتى الطائف وتبوك

توسعة شبكة خطوط مصر للطيران الدولية 

يأتى ذلك فيما تواصل مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية توسعة شبكة خطوطها الدولية عن طريق تشغيل رحلات جديدة مباشرة إلي مدينتي الطائف وتبوك بالمملكة العربية السعودية اعتبارًا من 26 يناير 2024 لمدينة تبوك و27 يناير 2024 لمدينة الطائف، وتأتي إضافة النقاط الجديدة لشبكة مصر للطيران لإتاحة أفضل اختيارات السفر أمام عملائها الراغبين في السفر للمملكة العربية السعودية.

بعض وكلاء السياحة بمدينة لشبونة الحج والعمرة من إسبانيا مصر للطيران المعرض السياحى FITUR السياحة والسفر مصرللطيران الناقل الوطني

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