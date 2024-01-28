رئيس ميناء الجوي يكشف خطة تطويره

كشف المحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن خطة التطوير الخاصة بمطار القاهرة الدولي تتضمن رفع كفاءة مبنى الركاب رقم ١ لاستيعاب زيادة عدد الركاب، حيث يمثل مبنى ١ ما يقرب من ٣٣٪؜ من إجمالي حركة الركاب بمطار القاهرة الدولي بشكل عام.



وأضاف أنه تم تطوير جميع صالونات الدرجة الأولى بالمبنى؛ حتى تليق بمكانة مطار القاهرة الدولي وتحويل جميع رحلات الوصول إلى صالة الوصول ٣ بنفس المبنى.

الطيران منخفض التكاليف



وأشار "إسحاق" إلى أنه تم إغلاق صالة ١ حتى الانتهاء من كافة أعمال التطوير، مضيفًا أن المبني يستقبل ركاب ٣٨ شركة طيران دولية تعمل بنظام الطيران منخفض التكاليف.

وأضاف أنه لدينا استعدادات خاصة لاستقبال موسم العمرة، ونعمل جاهدين لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والسائحين، تنفيذًا لتوجيهات الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني.

ومن جانبه، أكد الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1، أن مبنى الركاب 1 بمطار القاهرة الدولي يشهد تطويرًا مستمرًا، بجميع صالات السفر والوصول، موكدًا أن حركة السفر والطيران هذا العام هي الأعلى كثافة من حيث عدد الركاب والمسافرين والسائحين، ومن المنتظر أن تزداد الكثافة الركاببة. خلال الفترة المقبلة.



وقال: استقبلنا أمس 13 ألف مسافر و12 ألف عائدين من الخارج وسائحبن، ليصبح إجمالي عدد الركاب والسائحين والمسافرين المترددين على مبنى الركاب رقم 1 فقط 25 ألف راكب تقريبًا.



وأكد أنه تم تطوير نحو 10 مصليات بجميع صالات السفر والوصول، كما تم تجديد الحمامات، وقاعات الإستقبال وجميع المداخل والمخارج الخاصة بصالة السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة