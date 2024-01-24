غدًا.. أمطار متوسطة بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 12

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع غدًا سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث 50% تقريبًا على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة

ومن المتوقع غدًا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد بنسبة حدوث 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

ويشهد غدًا نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب الصعيد، والبحر المتوسط: معتدل: مضطرب، وارتفاع الموج ( 3:2 متر)، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج (2.5:2 متر).

درجات الحرارة غدًا الخميس

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

نسبة حدوث الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة 50%.

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.