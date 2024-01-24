الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. أمطار متوسطة بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 12

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع غدًا سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث 50% تقريبًا على فترات متقطعة.

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل؟

 

txt

الأرصاد تحذر: أجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر

أمطار خفيفة إلى متوسطة

ومن المتوقع غدًا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد بنسبة حدوث 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

ويشهد غدًا نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب الصعيد، والبحر المتوسط: معتدل: مضطرب، وارتفاع الموج ( 3:2 متر)، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج (2.5:2 متر).

درجات الحرارة غدًا الخميس

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

نسبة حدوث الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة 50%.

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس غد الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية السواحل الشمالية أمطار خفيفة

مواد متعلقة

لتنشيط السياحة.. تفاصيل مبادرة وزارة الطيران لتخفيض أسعار الرحلات

بالصور تجربة إخلاء طوارئ جزئية بالقابضة للمطارات والملاحة

أمطار خفيفة ونهار دافئ.. خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل؟

الأرصاد تحذر: أجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر

أمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى اليوم الأربعاء

غرفة السياحة تنفى وقف تنظيم رحلات العمرة لشهر فبراير

ايركايرو.. تعلن أسعار تشجيعية تبداء 2300 جنيه للرحلات الذهاب والعودةً

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

موعد عيد الأضحى 2024 وأفضل رسائل التهنئة بعيد الكبير

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟