الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالصور تجربة إخلاء طوارئ جزئية بالقابضة للمطارات والملاحة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

 
نظم قطاع الأمن بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية تجربة إخلاء جزئي لمبني الشركة وذلك في إطار المتابعة الدائمة لحالة المباني والمنشآت والاهتمام بإجراءات الحماية المدنية للمحافظة على الأرواح في حالات الطوارئ.


جدير بالذكر أن تلك التجربة تأتي في إطار الخطة الأمنية المتكاملة التي من المقرر تطبيقها بمقر الشركة القابضة وجميع الشركات التابعة خلال العام الحالي بالإضافة إلى خطط الطوارئ الموسعة والتي تتم على مستوى المطارات المصرية للاستعداد لأي طارئ يمكن أن يؤثر على سير العمل بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وسيتم خلال الفترة القادمة إجراء تجربة طوارئ جزئية وأخرى كاملة لاستكمال الإخلاء.

 

مصادر: المطارات المصرية ليست للبيع.. واقتراح رئيس الوزراء هدفه التطوير والاستثمار

 

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المطارات المصرية تشهد نموًا ملحوظًا فى معدلات الحركة الجوية خلال 2023

 

ضخ استثمارات بأكثر من 28 مليار جنيه 

يشار الي ان الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني اكد أن الفترة من 2014 وحتى 2023 شهدت ضخ استثمارات بأكثر من 28 مليار جنيه، متطرقا إلى الإيرادات والمصروفات التشغيلية لمطار القاهرة وباقي المطارات خلال العامين الماليين الأخيرين 2021-2022، و2022 -2023، والتي أظهرت نموا ملموسا خلال العامين.
        وتحدث الوزير، خلال الاجتماع أيضا، عن تطور حركة الركاب والطاقة الاستيعابية للمطارات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 – 2023، والمخطط لها خلال الفترة من 2024 – 2030.
 وفي الوقت نفسه، شهد الاجتماع تناول الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة مطار القاهرة وتحسين تجربة الراكب وزيادة موارد المطار، حيث أشار الوزير إلى التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات استشارية لهذا الغرض، وذلك لمتابعة مراجعة حركة تدفق الركاب، وتقديم مقترحات الحلول التكنولوجية الحديثة.

     كما عرض وزير الطيران المدني، خلال الاجتماع، نتائج الدراسة المالية المبدئية التي تم إعدادها لتمويل إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة 30 مليون راكب بمطار القاهرة، وذلك من خلال عدة بدائل سواء بالتمويل الذاتي، أو عن طريق تمويل تجاري؛ مشيرا في هذا الصدد إلى افتراضات التكلفة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ حتى العام المالي 2026-2027.
          وفي هذا السياق، عرض الوزير الآثار المترتبة على إنشاء المبنى الجديد على نمو الإيرادات المتوقعة، حيث أشار إلى توقع نمو الإيرادات بنسبة كبيرة

 

 

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مصادر: المطارات المصرية ليست للبيع.. واقتراح رئيس الوزراء هدفه التطوير والاستثمار

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