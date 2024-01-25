الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مصر للطيران" تشارك في فعاليات معرض FITUR للسياحة في مدريد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تشارك مصر للطيران في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 في دورته رقم 44، والمُقام بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 24 وحتى 28 يناير الجاري. 

وخلال فعاليات اليوم الأول عقدت مصر للطيران إجتماعات تنسيقية مع أكبر منظمى الرحلات السياحية من مدريد إلى القاهرة والمناطق السياحية المصرية، كما عقدت لقاءات مع وكلاء السياحة المتخصصين في برامج الحج والعمرة من إسبانيا بالإضافة إلى عقد محادثات مع بعض وكلاء السياحة بمدينة لشبونة لمناقشة سبل التعاون المختلفة.

مصر للطيران تشارك فى فعاليات معرض FITUR للسياحة فى مدريد


هذا وقد قام قطاع السياحة(الكرنك) بالترويج للبرامج السياحية الخاصة بمصر للطيران وتقديم عروض سياحية مختلفة شملت برامج تسويقية وترويجية جديدة، فضلًا عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات لبحث سبل التعاون مع عدد من ممثلي شركات الطيران ووكلاء السفر لزيادة فرص النمو لمصر للطيران فى الأسواق العالمية.

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ويعتبر المعرض السياحى FITUR واحد من أكبر الأسواق السياحية ويشارك فيه عدد كبير من مقدمي الخدمات السياحية حول العالم ويحظى بحضور الكثير من المهتمين والمتخصصين والخبراء في مجال السياحة والسفر.

 

مصر للطيران تشارك في فعاليات معرض FITUR للسياحة في مدريد

تشارك مصر للطيران في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 في دورته رقم 44، والمُقام بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 24 وحتى 28 يناير الجاري. 
وخلال فعاليات اليوم الأول عقدت مصر للطيران إجتماعات تنسيقية مع أكبر منظمى الرحلات السياحية من مدريد إلى القاهرة والمناطق السياحية المصرية، كما عقدت لقاءات مع وكلاء السياحة المتخصصين في برامج الحج والعمرة من إسبانيا بالإضافة إلى عقد محادثات مع بعض وكلاء السياحة بمدينة لشبونة لمناقشة سبل التعاون المختلفة.
هذا وقد قام قطاع السياحة(الكرنك) بالترويج للبرامج السياحية الخاصة بمصر للطيران وتقديم عروض سياحية مختلفة شملت برامج تسويقية وترويجية جديدة، فضلًا عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات لبحث سبل التعاون مع عدد من ممثلي شركات الطيران ووكلاء السفر لزيادة فرص النمو لمصر للطيران فى الأسواق العالمية.
ويعتبر المعرض السياحى FITUR واحد من أكبر الأسواق السياحية ويشارك فيه عدد كبير من مقدمي الخدمات السياحية حول العالم ويحظى بحضور الكثير من المهتمين والمتخصصين والخبراء في مجال السياحة والسفر.

مصر للطيران لمعرض السياحي الدولي العاصمة الإسبانية مدريد المناطق السياحية المصرية الرحلات السياحية

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