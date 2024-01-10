ظهير دمه ثقيل.. تعرف على منافس صلاح فى مباراة موزمبيق

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روي فيتوريا، لافتتاح مشوار الفراعنة فى بطولة أمم إفريقيا 2023 التي تنطلق فعالياتها فى كوت ديفوار يوم السبت المقبل، بمواجهة منتخب موزمبيق في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

ويحمل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي طموحات الفراعنة في البطولة، لكنه سيواجه بعض العراقيل فى ظل وجود مدافعين من أصحاب الدم الثقيل على مهاجمى المنتخبات، أمثال رينيلدو ماندافا الظهير الأيسر لمنتخب موزمبيق، وفريق أتلتيكو مدريد.

وتضم قائمة منتخب موزمبيق 13 محترفًا من أصل 23 لاعبًا ومن بين كل هؤلاء هناك محترف واحد يهدد تألق محمد صلاح في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية، هو الأسم الأبرز في صفوف منتخب "الأفاعي السوداء"، هو الظهير الأيسر رينيلدو ماندافا نجم أتليتكو مدريد الإسباني.

ورغم أن رينيلدو ماندافا يعد هو اللاعب الأقل مشاركة، مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم بالدوري الإسباني برصيد 17 دقيقة لكنه كان ضمن حسابات دييجو سيميوني في الموسم الماضي من الليجا حيث احتل المرتبة رقم 12 في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة بالدقائق مع الروخي بلانكوس بواقع 1860 دقيقة.

ولا شك أن المدرب المحلي شيكوينو كوندي سيراهن بقوة على إمكانيات رينيلدو ماندافا الدفاعية لإيقاف محمد صلاح، خاصة أن ظهير أتليتكو مدريد لا يمكن مراوغته بسهولة، فهو يتمتع بصلابة دفاعية مميزة ولا يستهان بها.

في موسم 2022/2023 كان رينيلدو ماندافا هو ثاني أكثر لاعبي أتليتكو مدريد في عدد التدخلات الدفاعية برصيد 66 تدخل دفاعي وبفارق 3 تدخلات دفاعية فقط عن الظهير الأيمن ناهويل مولينا.

وكان ثاني أكثر لاعبي أتليتكو مدريد اعتراضًا للكرة برصيد 30 اعتراض وبفارق 3 اعتراضات عن المدافع ستيفان سافيتش كما كان خامس أكثر لاعبي الروخي بلانكوس في تشتيت الكرة برصيد 52 مرة.

وثالث أكثر اللاعبين فوزًا بالثنائيات برصيد 131 مرة وجاء في الترتيب بعد الثنائي الهجومي جريزمان وموراتا ورابع أكثر اللاعبين فوزًا بالمبارزات الأرضية برصيد 101 مرة وسابع أكثر اللاعبين فوزًا بالصراعات الهوائية برصيد 30 مرة.