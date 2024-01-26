وزارة الطيران تزيّن المطارات وتحتفل بعيدها المدنى المصرى الـ94

احتفلت، اليوم، وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة، بعيد الطيران المدنى المصرى تحت شعار "94 عامًا.. من الخبرة والريادة" الذى يوافق يوم 26 يناير من كل عام، تخليدًا لإقلاع الطيار المصري محمد صدقي منفردًا بطائرته الخاصة من مطار برلين، مرورًا بأوروبا حتى وصل إلى مطار هليوبوليس بمصر الجديدة عام 1930، ويأتي هذا الاحتفال في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، بمشاركة المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية بأجواء الاحتفال، هذا وقدم وزير الطيران المدني تحية فخر واعتزاز لكل رواد وأجيال قطاع الطيران المدني، كما قدم الشكر لجميع العاملين في كل مواقع العمل على ما قدموه من جهود مُضنية وتميز في الأداء خلال الفترة السابقة؛ متمنيًا لأبناء القطاع المزيد من النجاح والتوفيق ومستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر

هديا تذكارية تحمل شعار الحدث

قام المركز الإعلامي بوزارة الطيران المدني بالتنسيق والتعاون مع فريق عمل العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي والمطارات المصرية بالاحتفال وسط المسافرين بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية وتم توزيع الورود والشوكولاتة، بالإضافة إلى الهدايا التذكارية التي تحمل شعار الحدث، حيث تم التصوير مع المسافرين بالتصميمات الدعائية تتضمن الحدث.. وتزامنًا مع الاحتفال؛ تم تزيين مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية بالبانرات والمواد الدعائية وشعار الاحتفال داخل صالات السفر والوصول، ومبانى الركاب.

وكان قد استقبل الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدني، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، طارق علي الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة، والوفد المرافق له لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف أنشطة النقل الجوى.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم تبادل الرؤى في مختلف أنشطة الطيران المدني، ما يسهم في الدفع قدما نحو آفاق أرحب من التعاون المُثمر لخدمة صناعة النقل الجوى العربي والدولي.

وفي مستهل اللقاء، قدم الفريق محمد عباس حلمى التهنئة للسفير القطري على توليه بمهام عمله الجديد في مصر، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في عمله خلال الفترة المقبلة؛ مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الفعال بين مصر وقطر في كل المجالات، وبخاصة الموضوعات المتعلقة بصناعة الطيران المدنى، ما يعزز من مصالح البلدين؛ مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تنشيط الحركة الجوية والسياحية فيما بينهما.



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