تعرف على خرائط الأمطار المتوقعة اليوم الإثنين بالمحافظات

كشفت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، تفاصيل فرص الأمطار المتوقعة بكافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية اليوم الإثنين، وذلك تزامنا مع تأثر البلاد بمنخفض جوى يؤدى إلى أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض بالحرارة.

خرائط الأمطار المتوقعة وفق تنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية



- متوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- فرص أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

- الأمطار تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

يأتي ذلك بالتزامن مع المنخفض الجوي الذى تتأثر به البلاد على مسطح البحر المتوسط والذي يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو، ويؤدى إلى انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

كما يشهد اليوم طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبًا الى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وأيضا من المتوقع اليوم نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح ( 70:60 كم / الساعة وارتفاع الموج من ( 4:3 متر) البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الموج (21.5 متر)

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا.