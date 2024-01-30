أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة رعدية على بعض المناطق اليوم الثلاثاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الرياح تنشط على بعض المناطق، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على بعض المناطق

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشهد اليوم أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطارًا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويتوقع اليوم نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (60 :50 كم/ الساعة) وارتفاع الموج من (4:2.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 06، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08.