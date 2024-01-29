مطار القاهرة يشهد انشاء فندق ٥ نجوم وتخصيص مناطق للاطفال بمطار ٢

الدستور في جولة بمطار القاهرة الدولي

مطار القاهرة يشهد عملية تطوير شاملة

انشاء فندق ٥ نجوم وتخصيص مناطق للاطفال بمطار ٢

نحجت شركة ميناء القاهرة الدولي في احداث طفرة حقيقية لتطوير مطار القاهرة الدولي ورصدت الدستور خلال جولة تفقدية لمحرري شئون الطيران أعمال التطوير الشاملة التي شهدها مطار القاهرة الدولي والتي جاءت في ضوء استراتيجية التطوير والتحديث التي تتبناها وزارةالطيران المدني من أجل تقديم أعلى جودة من الخدمات للمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي؛

اعمال التطوير الجارية

قال المحاسب مجدي اسحاق رئيس ميناء القاهرة الدولي ان اعمال التطوير الحالية شملت مبنى الركاب رقم (١)، والتى تضمنت رفع كفاءةصالة الوصول (١) ومنطقة الترانزيت العلوي بجانب رفع كفاءة جميع الأعمال الكهربائية والتكييفات والديكورات الخاصة بالأسقف المعلقةوالحوائط، وتزويد الصالة بأحدث الأنظمة التكنولوجية الحديثة، وتحديث جميع شاشات عرض رحلات الطيران وتوقيتاتها وأماكنها.

كما تضمنت اعمال تطوير صالة الوصول رقم (3) بمبنى الركاب رقم (١) حيث تم تطوير أنظمة الشبكات والسماعات الصوتية ومخارجكاميرات المراقبة والساعات المركزية وخدمة Wireless؛

واضاف اسحاق ان اعمال التوسعة الجزئيه لصالة السفر الدولي بمبنى الركاب (١) بمساحة ما يقرب من 570 م2 من الجهة الموجودةأمام ساحة انتظار السيارات لتكون منطقة مكيفة مزودة بكافة وسائل الراحة

بالإضافة الى اعمال توسعة منطقة السفر الدولي والمطاعم بمبنى الركاب 3 لتصبح منطقة مطاعم واستراحات خاصه لركاب الترانزيت،.

وقال اسحاق ان اعمال التطوير تضمنت تطوير الاستراحات بمبانى الركاب الثلاثة بدءا من استراحة الدرجة الأولى بالترانزيت العلوىبمبنى الركاب رقم (1) والاستراحة الحكومية بمبنى الركاب رقم (٣)،كما تم تجديد استراحة (CAC VIP LOUNGE E)، عن طريق تقسيمهاإلى استراحة رئيسية، وأخرى للمدخنين، بالإضافة إلى تخصيص منطقة(Relaxing area) للركاب.

تخصيص منطقة خاصة للاطفال

ويأتى ذلك فى اطار حرص واهتمام شركه ميناء القاهره الجوى على تقديم أعلى وسائل الراحة والرفاهيه للركاب والمسافرين عبر المطاربكافة مباني الركاب على أن تكون تلك الاستراحات موزعة بكافة المواقع بمباني الركاب حيث تم إنشاء استراحات جديدة منها استراحةجديدة ب (Finger G)بمبنى الركاب رقم (٣)، بالإضافة إلى تزويد جميع الاستراحات بخدمة الإنترنت المجاني (Wi Fi) ومنطقة لألعابالأطفال Kids Area؛

فندق جديد داجل مطار ٢

قال الدكتور طارق اسماعيل مدير عام المراسم بشركة ميناء القاهرة الدولي انه تم الانتهاء من تجهيز فندق (CAC) بموقع متميز بمبنىالركاب رقم (٢) لتقديم أعلى مستويات الراحة والهدوء للمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي بما يضاهي الفنادق المشهورة بالمطاراتالعالمية، بحيث يحتوي على عدد (١١) غرفة منهم (٥) غرف فردي single، و(٦) غرف مزدوجة Double بطاقة استيعابية تصل إلى (١٧)سرير لخدمة ركاب الترانزيت بمبنى الركاب رقم (٢)، وجاري التنسيق لنقل ركاب الترانزيت من مبنى الركاب رقم (٣) إلى مبنى رقم (٢)وتقديم جميع الخدمات لراحة الراكب والذي من المنتظر تشغيله في الفترة المقبلة.

أكبر شاشة إعلانية خماسية الأبعاد بتقنية (5D)

كما تم عرض صور تاريخية بمناسبه العيد ال٩٤ للطيران المدنى المصرى على أكبر شاشة إعلانية خماسية الأبعاد بتقنية (5D) الوحيدةالموجودة في مصر؛ والتي تم تركيبها بين واجهتي السفر والوصول بمبنى الركاب رقم( 2)، حيث تقدم الشاشة خدمات إعلانية مبتكرة منخلال تجربه بصرية مميزة تواكب أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال

وقمنا بزيارة لمتحف الآثار بمبني الركاب رقم (٢) و(٣) والذي تم افتتاحه في إطار التنسيق بين وزارتي السياحةو الطيران المدنى لترك انطباع إيجابي للراكب عن تاريخ مصر وتراثها بداية من العصر الفرعوني وصولا لعصر الدولة الحديثة، حيث يحتوىعلى قطع أثرية قيمة تعبر عن تاريخ مصر عبر العصور

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