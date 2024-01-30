أجواء شديدة البرودة.. سانت كاترين تسجل صفر درجة لأول مرة بموسم الشتاء الحالى

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تُصدرها الهيئة العامة، تعرض البلاد لانخفاض فى درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، على كل الأنحاء تصل معها الصغرى بالقاهرة لـ10 درجات.

ووفقًا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، تصل درجات الحرارة الصغرى بسانت كاترين لأول مرة فى شتاء هذا العام لصفر درجة، بينما تنخفض درجات الحرارة بشمال الصعيد لـ5 درجات كدرجة حرارة صغرى.





درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، يشهد، اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.



وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: يأتى ذلك فى الوقت الذى تتأثر فيه البلاد بمنخفض جوى على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو، ويؤدى إلى انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار متفاوتة الشدة على على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية: القاهرة العظمى 16 والصغرى 10، الإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11، مطروح العظمى 14 والصغرى 11، سوهاج العظمى 17 والصغرى 06، قنا العظمى 18 والصغرى 07، أسوان العظمى 20 والصغرى 08.