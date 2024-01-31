الأرصاد: طقس الغد بارد نهارًا وأمطار متوسطة.. والصغرى بالقاهرة 8

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا الخميس، باردة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للبرودة على جنوب الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء، شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وتوجد أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة

كما توجد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة الى مناطق

من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر فتكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

العظمى الصغرى

القاهرة 15 - 08

العاصمة الإدارية 15 - 07

6 أكتوبر 15 - 06

بنهــــا 15 - 08

دمنهور 15 - 08

وادى النطرون 15 - 07

كفرالشيخ 14 - 08

المنصورة 14 - 08

الزقازيق 15 - 09

شبين الكوم 15 - 08

طنطا 14 - 08

دمياط 15 - 07

بورسعيد 16 - 09

الإسماعيلية 16 - 07

السويس 16 - 07

العريش 14 - 07

رفح 14 - 07

رأس سدر 16 - 08

نخل 13 - 01-

كاترين 09 - 03-

الطور 18 - 08

طابا 14 - 07

شرم الشيخ 19 - 12

الإسكندرية 15 - 08

العلمين الجديدة 14 - 08

مطروح 15 - 08

السلوم 13 - 08

سيوة 13 - 04

رأس غارب 18 - 11

الغردقة 18 - 10

سفاجا 18 - 10

مرسى علم 19 - 10

شلاتين 22 - 14

حلايب 21 - 13

أبورماد 21 - 14

رأس حدربة 21 - 15

الفيوم 15 - 07

بني سويف 15 - 06

المنيا 14 - 04

أسيوط 15 - 04

سوهاج 15 - 05

قنا 17 - 06

الأقصر 16 - 06

أسوان 17 - 08

الوادى الجديد 18 - 04

أبوسمبل 17 - 08