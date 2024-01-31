الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد

سقوط أمطار
سقوط أمطار

 

 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء،  استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، مع فرص لتكون الثلوج ليلا على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

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كما يشهد اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من ) مطروح - الأسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ( أمطار متوسطة على مناطق من الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء).

وأيضا متوقع اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من خليج السويس ومدن القناة ووسط سيناء والصحراء الغربية وشمال الصعيد تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا الى مناطق من ( المنوفية - الغربية - الشرقية - القاهرة - الجيزة - القليوبية).

ويشهد اليوم نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح ( 50:40 كم / س) وارتفاع الموج من ( 2.5: 3 متر).

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 9، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 09، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 08.تتكاثف بالسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وأمطار غزيرة ورعدية       

 

كشفت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن السحب الممطرة تؤثر بقوة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد: تقل حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق  من جنوب الوجه البحرى.

 

الأرصاد امطار سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

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