الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار ثلجية على الإسكندرية تزامنًا مع نوة الكرم

طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، لسقوط أمطار ثلجية على أنحاء متفرقة بوسط وغرب المدينة، وذلك بالتزامن نوة الكرم التي تضرب عروس البحر المتوسط بطقس شديد البرودة والأمطار.

وتساقطت الأمطار الثلجية مساء اليوم، عقب انخفاض درجات الحرارة والاحساس بالبرودة والصقيع التي تشهده مدينة الإسكندرية بسبب المنخفض الجور التى تتعرض له البلاد.

IMG_٢٠٢٤٠١٣٠_٢٠٥٦٥٣

وشهدت الإسكندرية، على مدار عدة أيام أمطار متفاوتة الشدة ورياح شديدة بلغت اليوم سرعتها من 50 إلى 70كم/ ساعة، مع اضطراب حركة الملاحة البحرية، وارتفاع أمواج البحر من 3إلى 4 أمتار.

ورفعت شركة الصرف الصحي حالة الطوارئ منذ يوم الاثنين الماضي وحتى انتهاء التقلبات الجوية، ونشرت صرف الإسكندرية ما يزيد علي 180 سيارة ومعدة بأنحاء المحافظة والنقاط الساخنة؛ للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثها والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين خلال النوة.
 
وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الاستعداد القصوى للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة أثناء المنخفض الجوي.

IMG_٢٠٢٤٠١٣٠_٢٠٥٦٢٦

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، بالتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة.

وكلف  اللواء محمد الشريف رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري.

وأعلنت محافظة الإسكندرية أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.
الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175.
الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.

IMG_٢٠٢٤٠١٣٠_٢١٠٣٤٩
محافظة الاسكندرية الخطوط الساخنة غرف الطوارئ الأمطار الثلجية نوة الكرم

مواد متعلقة

مناقشة "المدن العربية وفوضى المنصات الإعلامية" بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية تنظم سلسلة ورش عمل عن مهارات الوظائف المستقبلية للشباب

تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على أراضي الدولة بأحياء الإسكندرية ضمن الموجة 22

4 فبراير.. ندوة "الشباب والتنمية المستدامة فى إفريقيا" بمكتبة الإسكندرية

رياح شديدة وأمطار مستمرة.. نوة "الكرم" تضرب الإسكندرية (صور)

بحيرة جديدة وحيوانات نادرة.. حديقة حيوان الإسكندرية تستعد لاستقبال إجازة منتصف العام

"نوة الكرم" تضرب الإسكندرية.. طوارئ لليوم الرابع لمواجهة تداعيات الطقس (صور)

بينها "الحسوم وبرد العجوزة".. باقي نوات الإسكندرية في شتاء 2024

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل.. جلسة مع كولر لحسم «بديل الشناوى».. واتجاه لإعادة «لطفى»

عاجل| تصحيح مسار.. كيف نستعيد أمجاد الكرة المصرية بعد الإخفاقات المتتالية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى