سقوط أمطار ثلجية على الإسكندرية تزامنًا مع نوة الكرم

تعرضت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، لسقوط أمطار ثلجية على أنحاء متفرقة بوسط وغرب المدينة، وذلك بالتزامن نوة الكرم التي تضرب عروس البحر المتوسط بطقس شديد البرودة والأمطار.

وتساقطت الأمطار الثلجية مساء اليوم، عقب انخفاض درجات الحرارة والاحساس بالبرودة والصقيع التي تشهده مدينة الإسكندرية بسبب المنخفض الجور التى تتعرض له البلاد.

وشهدت الإسكندرية، على مدار عدة أيام أمطار متفاوتة الشدة ورياح شديدة بلغت اليوم سرعتها من 50 إلى 70كم/ ساعة، مع اضطراب حركة الملاحة البحرية، وارتفاع أمواج البحر من 3إلى 4 أمتار.

ورفعت شركة الصرف الصحي حالة الطوارئ منذ يوم الاثنين الماضي وحتى انتهاء التقلبات الجوية، ونشرت صرف الإسكندرية ما يزيد علي 180 سيارة ومعدة بأنحاء المحافظة والنقاط الساخنة؛ للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثها والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين خلال النوة.



وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الاستعداد القصوى للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة أثناء المنخفض الجوي.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، بالتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة.

وكلف اللواء محمد الشريف رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري.

وأعلنت محافظة الإسكندرية أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175.

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.