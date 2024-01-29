بحيرة جديدة وحيوانات نادرة.. حديقة حيوان الإسكندرية تستعد لاستقبال إجازة منتصف العام

تستقبل حديقة الحيوان بـالإسكندرية، خلال إجازة منتصف العام الدراسي أعداد كبيرة من الزائرين أو من المحافظات الأخرى، حيث تعد حديقة النزهة بالإسكندرية تاني أكبر حدائق الحيوان بعد حديقة الجيزة، كما تتميز بتواجد انواع عديدة من الحيوانات بجانب منطقة للألعاب الترفيهية.

وقالت الدكتورة أمينة عبد الوهاب، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إنه مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي تكون هناك حالة من الطوارئ بالحديقة وذلك استعدادا لاستقبال الزائرين سواء من محافظة الإسكندرية أو من المحافظات المجاورة حيث يزور الحديقة العديد من المواطنين من ساكني المحافظات الأخرى.

وأضافت “عبد الوهاب” في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أنه خلال إجازة منتصف العام الدراسي، يتم وقف الإجازات لجميع العاملين، لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للحيوانات خلال فترة الشتاء بإعطاء جرعات رفع المناعة والفيتامينات خلال تلك الفترة والحفاظ على الوجبات الخاصة بالحيوانات بإشراف الأطباء والمتخصصين، فضلا عن الاهتمام المكثف بنظافة الحديقة التي تستقبل أعداد كبيرة من الزائرين يوميًا.

واوضحت أن هذا العام تم فتح بحيرة جديدة للجمهور أمام باب 3، وذلك عقب تجديدها، والتي تم تزويدها بأنواع من الأوز النادر، والتي نالت إعجاب زوار الحديقة، كما شهدت الحديقة أيضًا ولدات وفقص جديد، بالحيوانات والطيور منها ولدات من النسناس العبلنج، القرود الحبشي، وفقص جديد من الدجاج الكوشن والطواوويس.

وتضم حديقة الحيوان بالإسكندرية العديد من الحيوانات من صالة السباع وجبلاية واقفاض القرود والنسانيس، وبيت الزواحف، وبحيرة البجع، وبحيرة فرس النهر، والنعام والغزلان وانواع مختلفة من الطيور، وبحيرة صناعية للطيور المائية، ومتحف للتاريخ الطبيعى، وأعداد كبيرة من فصائل الحيوانات والأنواع النادرة، بالإضافة إلى جزء يحتوي على ألعاب وملاهي للأطفال، وتفتح أبوابها يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين.