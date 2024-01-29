الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بحيرة جديدة وحيوانات نادرة.. حديقة حيوان الإسكندرية تستعد لاستقبال إجازة منتصف العام

حديقة الحيوان بالإسكندرية
حديقة الحيوان بالإسكندرية

تستقبل حديقة الحيوان بـالإسكندرية، خلال إجازة منتصف العام الدراسي أعداد كبيرة من الزائرين أو من المحافظات الأخرى، حيث تعد حديقة النزهة بالإسكندرية تاني أكبر حدائق الحيوان بعد حديقة الجيزة،  كما تتميز بتواجد انواع عديدة من الحيوانات بجانب منطقة للألعاب الترفيهية.

وقالت الدكتورة أمينة عبد الوهاب، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إنه  مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي تكون هناك حالة من الطوارئ بالحديقة وذلك استعدادا لاستقبال الزائرين سواء من محافظة الإسكندرية أو من المحافظات المجاورة حيث يزور الحديقة العديد من المواطنين من ساكني المحافظات الأخرى.

وأضافت “عبد الوهاب” في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أنه خلال إجازة منتصف العام الدراسي، يتم وقف الإجازات لجميع العاملين، لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للحيوانات خلال فترة الشتاء بإعطاء جرعات رفع المناعة والفيتامينات خلال تلك الفترة والحفاظ على الوجبات الخاصة بالحيوانات بإشراف الأطباء والمتخصصين، فضلا عن الاهتمام المكثف بنظافة الحديقة التي تستقبل أعداد كبيرة من الزائرين يوميًا.

واوضحت أن هذا العام تم فتح بحيرة جديدة للجمهور أمام باب 3، وذلك عقب تجديدها، والتي تم تزويدها بأنواع من الأوز النادر، والتي نالت إعجاب زوار الحديقة، كما شهدت الحديقة أيضًا ولدات وفقص جديد، بالحيوانات والطيور منها ولدات من النسناس العبلنج، القرود الحبشي، وفقص جديد من الدجاج الكوشن والطواوويس.

وتضم حديقة الحيوان بالإسكندرية العديد من الحيوانات من صالة السباع وجبلاية واقفاض القرود والنسانيس، وبيت الزواحف، وبحيرة البجع، وبحيرة فرس النهر، والنعام والغزلان وانواع مختلفة من الطيور، وبحيرة صناعية للطيور المائية، ومتحف للتاريخ الطبيعى، وأعداد كبيرة من فصائل الحيوانات والأنواع النادرة، بالإضافة إلى جزء يحتوي على ألعاب وملاهي للأطفال، وتفتح أبوابها يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين.

حديقة الحيوان بالإسكندرية إجازة نصف العام الأوز النادر تجديد البحيرة استقبال الزائرين

مواد متعلقة

"نوة الكرم" تضرب الإسكندرية.. طوارئ لليوم الرابع لمواجهة تداعيات الطقس (صور)

بينها "الحسوم وبرد العجوزة".. باقي نوات الإسكندرية في شتاء 2024

الخميس.. مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن أمراض التخاطب الأكثر شيوعًا

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

عاجل.. توفير الدولارات.. "رجال الأعمال المصريين" تكشف مفاجأة للمواطنين بالخارج

المصرى يحصل على توقيع صلاح محسن مهاجم الأهلى

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل