تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على أراضي الدولة بأحياء الإسكندرية ضمن الموجة 22

‎وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة بأحياء المنتزه أول وشرق ومركز ومدينة برج العرب، ضمن حملات الموجة 22، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وكلف المحافظ المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، مشددًا على المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات.

استراد حق الشعب وإنهاء ظاهرة وضع اليد

وأوضح المحافظ أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه ولإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.

إزالة 11قرار إزالة بأحياء الإسكندرية

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أنه خلال الأيام الماضية من الموجة 22 تم تنفيذ 6 قرارات لإزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق مركز ومدينة برج العرب بمساحة إجمالية 12.3903 م2 عبارة عن أسوار وغرف، كما تم تنفيذ 3 قرارات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق حي منتزه أول بمساحة 260م2 عبارة عن ردم وتشوينات، كما تم تنفيذ 2 قرار إزالة عبارة عن أعمال بناء بالمخالفة للقانون بنطاق حي شرق.

وكانت قد شهدت المهندسة جيهان مسعود اصطفاف المعدات الخاصة بتنفيذ حملات الإزالة، كما قامت بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لبدء المرحلة الأولى من الموجة 22لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتي بدأت بالفعل اعتبارًا من 24يناير الجاري مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الازالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

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