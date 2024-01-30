الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مكتبة الإسكندرية تنظم سلسلة ورش عمل عن مهارات الوظائف المستقبلية للشباب

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، سلسلة ورش عمل بعنوان "مهارات الوظائف المستقبلية للشباب" خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة الأغراض المتعددة بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، وتستهدف هذه السلسة الشباب من سن 16 إلى 24 عامًا.

بناء قدرات الشباب وتنمية المهارات 

تهدف هذه الورش إلى بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية من خلال التعرف على اتجاهات سوق العمل بالمستقبل واهم المهارات اللازمة له واكتساب الشباب لمهارات جديدة وتطوير المهارات الحالية واستخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل فعال في العمل.

نشر الوعي والتفكير العلمي

يأتي ذلك في ظل الاهتمام العالمي بقضايا التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وفقا لأهداف أجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحقيقًا لرسالة مكتبة الإسكندرية في دعم وبناء القدرات في المجالات المختلفة، وإيمانًا من المكتبة بأهمية تنمية القدرات المعرفية والعلمية ونشر الوعي والتفكير العلمي بين الشباب وبأهمية دور الشباب كمحرِّك اساسيّ للمستقبل.

 

السلسلة تتكون من ثلاث ورش عمل متتالية


•الورشة الأولي: التسويق والعلامة التجارية، والتي تعقد يومي 5 و6 فبراير 2024.


•الورشة الثانية: أدوات الذكاء الاصطناعي، التي تعقد يوم 6 فبراير 2024.


•الورشة الثالثة: ريادة الأعمال والوظائف الخضراء، والتي تعقد يومي 7 و8 فبراير 2024.

يحصل المشاركون في ورش العمل الثلاث على شهادة حضور الكترونية من برنامج دراسات التنمية المستدامة، علمًا بأن هذه الورش تقدم مجانًا.  

رابط التسجيل في ورش العمل 

للتسجيل، يرجى زيارة الرابط التالي:

 

https://forms.gle/ThpYdKRdKnRi6gkC9

 

كما تنظم مكتبة الاسكندرية يوم الاحد المقبل 4 فبراير 2024، من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "الشباب والتنمية المستدامة في افريقيا" وذلك بحضور حوالي150طالب إفريقي يمثلون دولًا مختلفة.

مكتبة الاسكندرية ورش عمل مهارات الوظائف المستقبلية نشر الوعي بناء قدرات الشباب

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