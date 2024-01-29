الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكتبة الإسكندرية تنظم معرض العلوم والهندسة لعام 2024

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية تنظم معرض العلوم والهندسة

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي معرض الإسكندرية للعلوم والهندسة في الفترة من 2 إلى 3 فبراير 2024 لطلبة محافظة الإسكندرية.

 ويقام المعرض المحلي للمحافظات المشاركة (البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، بورسعيد، دمياط ومطروح) يوم 4 فبراير بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.  

المسابقات التأهيلية لمعرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة

تعد هذه المسابقات التأهيلية لمعرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة والذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية خلال مارس 2024، كما يُعد هذا المعرض المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF) Regeneron، أكبر مسابقة علمية في العالم لمرحلة ما قبل الجامعة والذي ينعقد كل عام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال مايو 2024.


يهدف معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسية إلى زيادة وعي الطلاب المصريين بالأسلوب العلمي في التفكير وطرق تنفيذه، والمشاركة في تجربة علمية قائمة على طرح الأسئلة من خلال مشروعات علمية وهندسية يطورها ويعرضها طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية.

 فئات الطلاب المشاركة في المعرض


يشارك بالمعرض طلاب المدارس الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14-18 سنة (الصف الثالث الإعدادي – الصف الثالث الثانوي)، ويقوم المشاركون في المعرض بإجراء بحث في موضوع معين من اختيارهم متعلق بمشروعهم البحثي، ويمكن للطلاب الاختيار من مجموعة متنوعة من الموضوعات العلمية، مثل: علم الحيوان، والعلوم السلوكية والاجتماعية، والكيمياء الحيوية، وعلم الجراثيم، وعلم الأرض والكواكب، والهندسة الميكانيكية والكهربائية، والطاقة والمواصلات، والإدارة البيئية، والطب وعلوم الصحة، والفيزياء والرياضيات، وعلوم الفلك والنبات.

كما ترحب المسابقة بالطلاب دون هذا السن للمشاركة، والتسابق على عدد من الجوائز الخاصة وهي جوائز: أفضل فكرة، وأفضل عرض تقديمي، وأفضل مشروع جماعي.
هذا ويقوم بتقييم مشروعات الطلاب أساتذة جامعيون، وعلماء ومهندسون متخصصون، بالإضافة إلى متطوعين محترفين في الصناعة، ويتم تحديد جائزة التحكيم الكبرى باستخدام مقياس مكون من مائة نقطة، مع إعطاء النقاط على القدرات الإبداعية والتفكير العلمي والأهداف الهندسية والدقة والمهارات والوضوح.


 

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