4 فبراير.. ندوة "الشباب والتنمية المستدامة فى إفريقيا" بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "الشباب والتنمية المستدامة في إفريقيا" وذلك يوم الأحد 4 فبراير 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور حوالي مائة وخمسين طالبًا إفريقيًا يمثلون دولًا مختلفة منها السودان وجنوب السودان ومالاوي ومدغشقر وجزر القمر ومصر، وهم من الطلاب المشاركين في برنامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة" الموجه لبناء القدرات العلمية والمعرفية للشباب الإفريقي.



تهدف هذه الندوة إلى التوعية بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها بين الطلاب الأفارقة، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من وجهة نظر هؤلاء الشباب الأفارقة، بالإضافة إلى تحديد أهم المجالات التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة ورؤى هؤلاء الشباب لغد أفضل بإفريقيا.



جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية قد تبنت هؤلاء الشباب من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة وعلى رأسها برامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة" الموجه للطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس والتي تأسست عام 2011.

تهدف تلك البرامج إلى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين لتنمية مهارتهم العلمية والمعرفية.