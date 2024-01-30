الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

4 فبراير.. ندوة "الشباب والتنمية المستدامة فى إفريقيا" بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "الشباب والتنمية المستدامة في إفريقيا" وذلك يوم الأحد 4 فبراير 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور حوالي مائة وخمسين طالبًا إفريقيًا يمثلون دولًا مختلفة منها السودان وجنوب السودان ومالاوي ومدغشقر وجزر القمر ومصر، وهم من الطلاب المشاركين في برنامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة" الموجه لبناء القدرات العلمية والمعرفية للشباب الإفريقي.


تهدف هذه الندوة إلى التوعية بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها بين الطلاب الأفارقة، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من وجهة نظر هؤلاء الشباب الأفارقة، بالإضافة إلى تحديد أهم المجالات التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة ورؤى هؤلاء الشباب لغد أفضل بإفريقيا.


جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية قد تبنت هؤلاء الشباب من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة وعلى رأسها برامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة" الموجه للطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس والتي تأسست عام 2011.

 تهدف تلك البرامج إلى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين لتنمية مهارتهم العلمية والمعرفية.

مكتبة الاسكندرية التنمية المستدامة شباب الصفوة الأفارقة الطلاب الأفارقة ندوة

مواد متعلقة

رياح شديدة وأمطار مستمرة.. نوة "الكرم" تضرب الإسكندرية (صور)

بحيرة جديدة وحيوانات نادرة.. حديقة حيوان الإسكندرية تستعد لاستقبال إجازة منتصف العام

"نوة الكرم" تضرب الإسكندرية.. طوارئ لليوم الرابع لمواجهة تداعيات الطقس (صور)

بينها "الحسوم وبرد العجوزة".. باقي نوات الإسكندرية في شتاء 2024

انطلاق فعاليات ورشة عمل "المدن الخضراء" بالإسكندرية

مكتبة الإسكندرية تنظم معرض العلوم والهندسة لعام 2024

أمطار مستمرة بالإسكندرية اليوم الإثنين

بمشاركة 50 مؤسسة ومدرسة.. انطلاق فعاليات مسابقات فيرست ليجو بمكتبة الإسكندرية

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

عاجل بالأسماء.. الزمالك يقيد 4 صفقات جديدة فى قائمته الشتوية

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة