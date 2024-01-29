انطلاق فعاليات ورشة عمل “المدن الخضراء” بالإسكندرية

أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية اليوم، لحضور ورشة العمل الثانية الخاصة بخطة عمل المدن الخضراء بالإسكندرية التي ينظمها البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، تنفيذًا لرؤية الدولة لتحقيق استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ 2050 واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

ورحبت بجميع الحضور، مؤكدة على المجهودات الضخمة التى قامت بها الدولة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو التصدى لمخاطر التغيرات المناخية من خلال حزمة من المشروعات القومية الكبرى والتي كان للاسكندرية النصيب الأكبر منها ولعل أهمها مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطىء بالإسكندرية؛ لحماية الشواطئ من ظاهرة النحر.

كما أطلقت المحافظة العديد المبادرات للمساهمة فى حماية البيئة منها مبادرة "الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية "، و"أتحضر للأخضر".

ووجهت الشكر لممثلي البنك الأوروبي على مساهمات البنك في المشروعات التي تتعلق بالتغير المناخي في مدينة الإسكندرية.

وجاء ذلك بحضور؛ لين عجراديمدير برنامج المدن الخضراء، والدكتور وليد عبدالعظيم وكيل شئون البيئة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وممثلي فريق البنك الأوروبي، وعدد من ممثلي الجامعات والمعاهد وجهاز شؤون البيئة والجهات المعنية بالمحافظة.

وكانت قد بدأت محافظة الإسكندرية، امس، تنفيذ الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بمركز الإسكندرية للتدريب بالديوان العام.

وتابعت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، فعاليات اليوم التدريبي الأول من البرنامج، مؤكدة على الاهتمام الذي توليه الدولة للارتقاء بمكانة المرأة وإعداد كوادر نسائية قادرة على تولي المناصب القيادية.

وثمنت ما حققته المرأة المصرية في كافة المجالات، مشيرة إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

جاء ذلك بحضور ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، والمهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب، وأحمد مبروك نائب مدير المركز.

IMG-20240129-WA0026

IMG-20240129-WA0025

IMG-20240129-WA0027