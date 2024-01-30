"الأرصاد": سحب مكثفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن ️السحب الممطرة تؤثر بقوة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.



حدة الأمطار



وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، قبل قليل، أن حدة الأمطار تقل كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري، في الوقت الذى تتأثر فيه البلاد بمنخفض جوى على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو، ويؤدى إلى انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وقالت إنه متوقع أيضا نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح ( 60:50 كم/ الساعة وارتفاع الموج من (4:2.5 متر).

وأوضحت أن الرياح تنشط الرياح على بعض المناطق، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناءوشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 17 والصغرى 06، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 20 والصغرى 08.