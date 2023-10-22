الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيئة الأرصاد الجوية تكشف تأثير إعصار تيج على مصر

إعصار
إعصار

أكدت الدكتورة منار غانم، المتحدثة الإعلامية لهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر لا تتأثر بإعصار "تيج" الذي يضرب غرب بحر العرب في المحيط الهندي، وأن الأحوال الجوية في مصر مستقرة طوال الأسبوع الحالي.

وقالت "غانم"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "CBC"، إن مصر لا تقع في منطقة تكون الأعاصير، التي تحتاج إلى مسطحات مائية كبيرة مثل المحيطات.

وشرحت أن إعصار "تيج" يصل إلى الفئة الرابعة من حيث شدته، وأن سرعة الرياح فيه تزيد عن 175 كيلومتر في الساعة، مما يجعله خطيرا جدا.

وأشارت إلى أن هذه الفترة من السنة تشهد تكون أعاصير ومنخفضات جوية في غرب بحر العرب، وأنها تؤثر على بعض المناطق في سلطنة عمان واليمن وجنوب السعودية، حيث تسبب هطول أمطار غزيرة وارتفاع أمواج عالية ورياح شديدة.

هيئة الأرصاد الجوية مصر تيج إعصار في المساء مع قصواء

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