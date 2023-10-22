الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة تعرض مصر لإعصار تيج

إعصار تيج
إعصار تيج

 

كشفت هيئة الأرصاد الجوية  عن تفاصيل إعصار "تيج" فى بحر العرب، موضحه أنه يتمركز إعصار "تيج" جنوب بحر العرب، ويصنف من الفئة الثانية، حيث تصاحبه سرعات رياح تتجاوز 165كم /س، ومع تقدم الوقت متوقع أن تزيد سرعات الرياح؛ ليصبح من الفئة الثالثة، وقد يتطور ليصل إلى الفئة الرابعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارا من غد الإثنين متوقع أن يضرب أجزاء من سواحل سلطنة عمان واليمن مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة تؤدى إلى حدوث فيضانات وارتفاع الأمواج ونشاط كبير فى سرعة الرياح.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأعاصير فى المحيطات غير وارد أن يحدث مثل هذه الأعاصير فى البحار مثل البحر المتوسط أو البحر الأحمر، موضحه أن جمهورية مصر العربية لن تتأثر بإعصار "تيج"، فالأجواء مستقرة على جمهورية مصر العربية خلال هذا الأسبوع.

الأرصاد: طقس معتدل على مدار الأسبوع الجارى

 

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"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية على مدار الأسبوع الجارى

تفاصيل حالة الطقس من اليوم الأحد 22

 

وكانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس من اليوم الأحد 22 أكتوبر إلى السبت 28 أكتوبر، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وخلال هذه الفترة الطقس يميل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والملاحة البحرية معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

ومن الخميس 26 أكتوبر الى السبت 28 أكتوبر فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد، ودرجات الحرارة خلال هذه الفترة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تتراوح بين 30- 32 درجة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21.

الأرصاد إعصار تيج فى بحر العرب رياح هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

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