الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية على مدار الأسبوع الجارى

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، مشيرة إلى استقرار الأحوال الجوية، إذ تصل العظمى اليوم إلى ما بين 29 و31 درجة مئوية.
وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن "هناك درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بحوالي من درجة لـ درجتين، علاوة على أن هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، خاصة في ساعات النهار، مما يعمل على وجود ارتفاع طفيف في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار".

طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى

وتابعت: "طقس اليوم خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل تمامًا على محافظات السواحل الشمالية المطلة على البحر الأحمر، وحار على المناطق الجنوبية، وذلك خلال فترة النهار وفترة الظهيرة تحديدًا".
وواصلت: "بالنسبة لفترة الليل، فيسود طقس مائل للبرودة خاصة في الساعات الأولى من الصباح والساعات المتاخرة، وخاصة المحافظات الشمالية وشمال الصعيد، والتي تصل فيها إلى 16 درجة مئوية، وتصل في القاهرة الكبرى إلى 20 درجة مئوية".
وأوضحت أنه مع استقرار الأحوال الجوية تسود ظاهرة الشبورة المائية التي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية، وتكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء.
وبالنسبة لفرص سقوط أمطار، لفتت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار على بعض السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، ومدن القناة، وتكون متقطعة على مدار اليوم غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، موضحة أن حالة الاستقرار العام بالأحوال الجوية مستمرة طوال الأسبوع.

الأرصاد حالة الطقس منار غانم الأحوال الجوية امطار شبورة

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