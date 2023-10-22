درجات الحرارة اليوم الأحد 22-10-2023 فى محافظات مصر

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درجات الحرارة اليوم الأحد 22-10-2023 في محافظات مصر

في هذا التقرير تجدون درجات الحرارة اليوم الأحد 22-10-2023 في محافظات مصر وبيان حالة الطقس.

يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مع انخفاض فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

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بيان درجات الحرارة اليوم الأحد 22-10-2023

القاهرة 30 العظمى 21 الصغرى

العاصمة الإدارية 30 العظمى 21 الصغرى

بنها 30 العظمى 21 الصغرى

دمنهور 29 العظمى 20 الصغرى

المنصورة 30 العظمى 21 الصغرى

الزقازيق 31 العظمى 21 الصغرى

شبين الكوم 30 العظمى 21 الصغرى

طنطا 29 العظمى 20 الصغرى

دمياط 29 العظمى 21 الصغرى

بورسعيد 28 العظمى 22 الصغرى

الإسماعيلية 31 العظمى 21 الصغرى

السويس 31 العظمى21 الصغرى

العريش 29 العظمى 22 الصغرى

رفح 29 العظمى 20 الصغرى

رأس سدر 31 العظمى 20 الصغرى

نخل 28 العظمى 13 الصغرى

كاترين 27 العظمى 11 الصغرى

الطور 29 العظمى 22 الصغرى

طابا 29 العظمى21 الصغرى

شرم الشيخ 32 العظمى 24 الصغرى

الإسكندرية 29 العظمى 20 الصغرى

العلمين الجديدة 29 العظمى 19 الصغرى

مطروح 27 العظمى 19 الصغرى

السلوم 28 العظمى 17 الصغرى

سيوة 31 العظمى 16 الصغرى

رأس غارب 32 العظمى 23 الصغرى

الغردقة 33 العظمى 23 الصغرى

سفاجا 32 العظمى 24 الصغرى

مرسى علم 33 العظمى 24 الصغرى

شلاتين 34 العظمى 23 الصغرى

حلايب 31 العظمى 24 الصغرى

أبو رماد 32 العظمى 23 الصغرى

رأس حدربة 32 24 الصغرى

الفيوم 31 العظمى 18 الصغرى

بني سويف 31 العظمى 17 الصغرى

المنيا 31 العظمى 17 الصغرى

أسيوط 31 العظمى 18 الصغرى

سوهاج 32 العظمى 18 الصغرى

قنا 35 العظمى 20 الصغرى

الأقصر 36 العظمى 19 الصغرى

أسوان 37 العظمى 21 الصغرى

الوادي الجديد 33 العظمى 16 الصغرى

أبو سمبل 36 العظمى 21 الصغرى

