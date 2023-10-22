درجات الحرارة اليوم الأحد 22-10-2023 فى محافظات مصر
ينشر موقع الدستور درجات الحرارة بشكل يومي ومفصل، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتفاصيل حالة الطقس التي تشهدها البلاد.
درجات الحرارة اليوم الأحد 22-10-2023 في محافظات مصر
في هذا التقرير تجدون درجات الحرارة اليوم الأحد 22-10-2023 في محافظات مصر وبيان حالة الطقس.
يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مع انخفاض فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
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بيان درجات الحرارة اليوم الأحد 22-10-2023
القاهرة 30 العظمى 21 الصغرى
العاصمة الإدارية 30 العظمى 21 الصغرى
بنها 30 العظمى 21 الصغرى
دمنهور 29 العظمى 20 الصغرى
المنصورة 30 العظمى 21 الصغرى
الزقازيق 31 العظمى 21 الصغرى
شبين الكوم 30 العظمى 21 الصغرى
طنطا 29 العظمى 20 الصغرى
دمياط 29 العظمى 21 الصغرى
بورسعيد 28 العظمى 22 الصغرى
الإسماعيلية 31 العظمى 21 الصغرى
السويس 31 العظمى21 الصغرى
العريش 29 العظمى 22 الصغرى
رفح 29 العظمى 20 الصغرى
رأس سدر 31 العظمى 20 الصغرى
نخل 28 العظمى 13 الصغرى
كاترين 27 العظمى 11 الصغرى
الطور 29 العظمى 22 الصغرى
طابا 29 العظمى21 الصغرى
شرم الشيخ 32 العظمى 24 الصغرى
الإسكندرية 29 العظمى 20 الصغرى
العلمين الجديدة 29 العظمى 19 الصغرى
مطروح 27 العظمى 19 الصغرى
السلوم 28 العظمى 17 الصغرى
سيوة 31 العظمى 16 الصغرى
رأس غارب 32 العظمى 23 الصغرى
الغردقة 33 العظمى 23 الصغرى
سفاجا 32 العظمى 24 الصغرى
مرسى علم 33 العظمى 24 الصغرى
شلاتين 34 العظمى 23 الصغرى
حلايب 31 العظمى 24 الصغرى
أبو رماد 32 العظمى 23 الصغرى
رأس حدربة 32 24 الصغرى
الفيوم 31 العظمى 18 الصغرى
بني سويف 31 العظمى 17 الصغرى
المنيا 31 العظمى 17 الصغرى
أسيوط 31 العظمى 18 الصغرى
سوهاج 32 العظمى 18 الصغرى
قنا 35 العظمى 20 الصغرى
الأقصر 36 العظمى 19 الصغرى
أسوان 37 العظمى 21 الصغرى
الوادي الجديد 33 العظمى 16 الصغرى
أبو سمبل 36 العظمى 21 الصغرى