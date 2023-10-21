السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فرص أمطار وحدوث شبورة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدًا الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.

وذكرت الهيئة في بيانها المنشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنَّه من المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة غدًا ٢٩ درجة مئوية.

وأكدت أنَّ هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فيما تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، خاصة في التوقيت من الساعة الرابعة فجرًا وحتى السابعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

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ولفتت الأرصاد في بيانها، إلى سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث «20% تقريبًا»، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، أشارت الأرصاد إلى أنَّ حالته ستكون خفيف إلى معتدل، وسيكون ارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5 متر)، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أمَّا بالنسبة لحالة البحر الأحمر، أكدت الأرصاد أنَّ حالته ستكون معتدلة، وسيكون ارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2 متر)، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

  • القاهرة 30 21
  • العاصمة الإدارية 30 21
  • 6 أكتوبر 31 20
  • بنهــــا 30 21
  • دمنهور 29 20
  • وادي النطرون 30 21
  • كفر الشيخ 29 20
  • المنصورة 30 21
  • الزقازيق 31 21
  • شبين الكوم 30 21
  • طنطا 29 20
  • دمياط 29 21
  • بورسعيد 28 22
  • الإسماعيلية 31 21
  • السويس 31 21
  • العريش 29 22
  • رفح 29 20
  • رأس سدر 31 20
  • نخل 28 13
  • كاترين 27 11
  • الطور 29 22
  • طابا 29 21
  • شرم الشيخ 32 24
  • الإسكندرية 29 20
  • العلمين الجديدة 29 19
  • مطروح 27 19
  • السلوم 28 17
  • سيوة 31 16
  • رأس غارب 32 23
  • الغردقة 33 23
  • سفاجا 32 24
  • مرسى علم 33 24
  • شلاتين 34 23
  • حلايب 31 24
  • أبو رماد 32 23
  • رأس حدربة 32 24
  • الفيوم 31 18
  • بني سويف 31 17
  • المنيا 31 17
  • أسيوط 31 18
  • سوهاج 32 18
  • قنا 35 20
  • الأقصر 36 19
  • أسوان 37 21
  • الوادي الجديد 33 16
  • أبوسمبل 36 21
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