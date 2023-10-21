السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت21-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسـط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 

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"الأرصاد" تنصح بارتداء الملابس الخريفية: انخفاض الحرارة إلى 16 درجة


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 30 21
العاصمة الإدارية 30 21
6 أكتوبر 31 20
بنهــــا 30 21
دمنهور 29 20
وادي النطرون 30 21
كفرالشيخ 29 20
المنصورة 30 21
الزقازيق 31 21
شبين الكوم 30 21
طنطا 29 20
دمياط 29 21 
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 31 21
السويس 31 21
العريش 29 22
رفح 29 20
رأس سدر 31 20
نخل 28 13
كاترين 27 11
الطور 29 22
طابا 29 21
شرم الشيخ 32 24
الإسكندرية 29 20
العلمين الجديدة 29 19
مطروح 27 19
السلوم 28 17
سيوة 31 16
رأس غارب 32 23
الغردقة 33 23
سفاجا 32 24
مرسى علم 33 24
شلاتين 34 23
حلايب 31 24
أبورماد 32 23 
رأس حدربة 32 24
الفيوم 31 18
بني سويف 31 17
المنيا 31 17
أسيوط 31 18
سوهاج 32 18
قنا 35 20
الأقصر 36 19
أسوان 37 21
الوادي الجديد 33 16
أبوسمبل 36 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 37 25
المدينة المنورة 38 25 
الرياض 36 22
المنامة 35 29
أبوظبي 36 27
الدوحة 37 27
الكويت 36 21
دمشق 29 16
بيروت 30 24
عمان 29 17
القدس 29 17
غزة 29 22
بغداد 33 20
مسقط 32 27
صنعاء 24 8
الخرطوم 39 27
طرابلس 31 21
تونس 28 18
الجزائر 22 16
الرباط 22 14
نواكشوط 30 22

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى
أنقرة 26 8
إسطنبول 26 17
إسلام آباد 25 14
نيودلهى 31 20
جاكرتا 35 25
بكين 21 8
كوالالمبور 32 24
طوكيو 29 13
أثينا 26 17
روما 23 14
باريس 17 9
مدريد 17 11
برلين 16 8
لندن 16 9
مونتريال 9 7
موسكو 4 2
نيويورك 13 8
واشنطن 17 6
أديس أبابا 23 11
 

خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة القاهرة الكبرى الوجه البحري جنوب سيناء شمال الصعيد جنوب الصعيد الظواهر الجوية لطرق الزراعية والسريعة لحالة البحر الأحمر بدرجات الحرارة المتوقعة

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