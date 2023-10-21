"الأرصاد" تنصح بارتداء الملابس الخريفية: انخفاض الحرارة إلى 16 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، لافتة إلى استقرار الأحوال الجوية على مدار الأسبوع، والذي تصل فيه العظمى إلى ما بين الـ29 و31 درجة مئوية.

وأشارت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إلى استقرار الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، موضحة أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بحوالي من درجة لـ درجتين.

ونوهت بأن "هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، خاصة في ساعات النهار، مما يعمل على وجود ارتفاع طفيف في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار".

ولفتت إلى أنه "يسود طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل تمامًا على محافظات السواحل الشمالية المطلة على البحر الأحمر، وحار على المناطق الجنوبية، وذلك خلال فترة النهار وفترة الظهيرة تحديدًا".

استقرار الأحوال الجوية على مدار الأسبوع

وواصلت "بالنسبة لفترة الليل، فيسود طقس مائل للبرودة خاصة في الساعات المتأخرة، وخاصة المحافظات الشمالية وشمال الصعيد، والتي تصل فيها إلى 16 درجة مئوية"، محذرة من وجود فارق كبير بين درجات النهار والليل.

وأوضحت أنه مع استقرار الأحوال الجوية تسود ظاهرة الشبورة المائية التي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية، وتكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وتوقعت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار ضعيفة في كل من بعض السواحل الشمالية الشرقية، محافظات شمال الوجه البحري ومدن القناة، وتكون متقطعة على مدار اليوم غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "ارتدوا الملابس الخريفية في الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخرة، لعدم التعرض لنزلات البرد وخاصة مع ذهاب الأطفال إلى المدارس".