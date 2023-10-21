السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تنصح بارتداء الملابس الخريفية: انخفاض الحرارة إلى 16 درجة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، لافتة إلى استقرار الأحوال الجوية على مدار الأسبوع، والذي تصل فيه العظمى إلى ما بين الـ29 و31 درجة مئوية.

وأشارت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إلى استقرار الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، موضحة أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بحوالي من درجة لـ درجتين.

ونوهت بأن "هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، خاصة في ساعات النهار، مما يعمل على وجود ارتفاع طفيف في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار". 

ولفتت إلى أنه "يسود طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل تمامًا على محافظات السواحل الشمالية المطلة على البحر الأحمر، وحار على المناطق الجنوبية، وذلك خلال فترة النهار وفترة الظهيرة تحديدًا".

استقرار الأحوال الجوية على مدار الأسبوع 

وواصلت "بالنسبة لفترة الليل، فيسود طقس مائل للبرودة خاصة في الساعات المتأخرة، وخاصة المحافظات الشمالية وشمال الصعيد، والتي تصل فيها إلى 16 درجة مئوية"، محذرة من وجود فارق كبير بين درجات النهار والليل.

وأوضحت أنه مع استقرار الأحوال الجوية تسود ظاهرة الشبورة المائية التي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية، وتكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وتوقعت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار ضعيفة في كل من بعض السواحل الشمالية الشرقية، محافظات شمال الوجه البحري ومدن القناة، وتكون متقطعة على مدار اليوم غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "ارتدوا الملابس الخريفية في الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخرة، لعدم التعرض لنزلات البرد وخاصة مع ذهاب الأطفال إلى المدارس".

الأرصاد حالة الطقس الملابس الخريفية الظواهر الجوية محافظات الجمهورية

مواد متعلقة

"شدى حيلك يا فلسطين".. هتافات المصريين ترج معبر رفح مطالبين بدخول المساعدات

السيسى: يجب الحفاظ على سيل تدفق المساعدات إلى غزة

الرئيس السيسى: يجب بذل كل الجهود حتى لا يتسبب الاقتتال فى سقوط مزيد من المدنيين

الرئيس السيسى فى لقائه ريشى سوناك: نحتاج لاحتواء تطورات قد لا يمكن السيطرة عليها

مظاهرات حاشدة فى جمعة "تحيا مصر" رفضًا لمخطط تهجير الفلسطينيين (بث مباشر)

الهلال الأحمر الفلسطينى: ما زالت هناك جثث أسفل أنقاض كنيسة الروم

جوتيريش: يوجد اتفاقيات بين مصر وإسرائيل لمرور المساعدات للأراضى الفلسطينية

"أنا دمى فلسطينى" تدوى فى تظاهرات الإسكندرية (فيديو)

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

عاجل.. «العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب فى الهجمات الإسرائيلية بغزة

"القاهرة الإخبارية": بدء الاستعدادات لدخول شاحنات المساعدات إلى معبر رفح

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة