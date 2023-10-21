حالة الطقس فى مصر اليوم السبت21-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

يمكن متابعة حالة الطقس اليوم السبت21-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات من خلال النشرة الخدمية التي يقدمها موقع الدستور للقراء في مختلف المجالات على مدار اليوم وتهم قطاع كبير من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم السبت21-10-2023

يستعرض الدستور للجمهور حالة الطقس اليوم السبت21-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات وفقا لبيان الهيئة القومية للارصاد الجوية خلال شهور فصل الخريف والذي انطلق في شهر سبتمبر الماضي حيث انخفضت فيه درجات الحرارة بالتدريج.

و تشهد الساعات القادمة طقسا مائلا للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومعتدل على السواحل الشمالية والشرقية حار على جنوب الصعيد مع انخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة على اغلب أنحاء الجمهورية ويشهد الطقس فرص لسقوط أمطار خفيفة على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 34 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 34 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحيرة العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الدقهلية العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة شمال سيناء العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.