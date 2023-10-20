الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 29

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 شبورة مائية صباحا 

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

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"الأرصاد" تكشف خريطة أمطار اليوم بمحافظات مصر

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العظمى الصغرى

القاهرة 29 21

العاصمة الإدارية 29 21

6 أكتوبر 30 20

بنهــــا 29 21

دمنهور 28 21

وادي النطرون 29 21

كفر الشيخ 29 20

المنصورة 29 21

الزقازيق 30 22

شبين الكوم 29 21

طنطا 28 20

دمياط 28 21 

بورسعيد 28 21

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 20

رفح 28 20

رأس سدر 30 20

نخل 28 14

كاترين 26 12

الطور 29 21

طابا 30 21

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 29 19

مطروح 28 18

السلوم 29 17

سيوة 30 17

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 24

شلاتين 33 23

حلايب 30 24

أبو رماد 31 23 

رأس حدربة 31 24

الفيوم 31 18

بني سويف 31 18

المنيا 31 18

أسيوط 32 17

سوهاج 33 18

قنا 34 19

الأقصر 35 19

أسوان 35 21

الوادي الجديد 34 16

أبوسمبل 36 21

السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا طقس لطيف ا طقس مائل للحرارة درجات الحرارة المتوقعة العظمى الصغرى

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