الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تكشف خريطة أمطار اليوم بمحافظات مصر

أمطار
أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، استقرار الأحوال الجوية في أغلب محافظات الجمهورية، علاوة على أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بحوالي من درجة لـ درجتين.

وأوضحت أن هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس خاصة في المناطق الساحلية مما يعمل على وجود ارتفاع طفيف في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، وخاصة خلال فترة الظهيرة.

طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى

وأضافت: يسود طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل تمامًا على محافظات السواحل الشمالية المطلة على البحر الأحمر، وحار على المناطق الجنوبية، وذلك خلال فترة النهار.

وتابعت: "بالنسبة لفترة الليل فيسود طقس مائل للبرودة خاصة في الساعات المتأخرة، موضحة أنه مع استقرار الأحوال الجوية تسود ظاهرة الشبورة المائية التي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية وتكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء".

وتوقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص أمطار ضعيفة في كل سيناء وجنوب سيناء، خليج السويس وشمال الصعيد، لكنها لاتؤثر على الأعمال اليومية.
 

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