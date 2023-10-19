الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ظاهرة النينو تثير الرعب حول الشتاء القادم.. الأرصاد تكشف الحقيقة

ظاهرة النينو
ظاهرة النينو

موعد حدوث ظاهرة النينو سؤال تداول على محركات الإنترنت وعبر مواقع التواصل الإجتماعي خصوصًا مع بدء دخول فصل الشتاء وتغير الحالة الجوية الفترة المقبلة.

وتعتبر ظاهرة النينو من الظواهر الجوية التي ظهرت في المناطق الاستوائية بالمحيط الهادئ للمرة الأولى منذ 7 سنوات، لتمهد الطريق لحدوث ارتفاع محتمل في درجات الحرارة العالمية وأنماط الطقس والمناخ المضطربة.

وتعمل ظاهرة النينو على انخفاض كمية المياه الباردة التي ترتفع إلى سطح البحر، وتظهر بطريقة حركة الهواء والرطوبة، ما قد يؤثر على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة.

ظاهرة النينو تثير الرعب حول الشتاء القادم.. الأرصاد تكشف الحقيقة

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة حقيقة تأثر مصر بـ ظاهرة النينو، يرصد موقع ”الدستور" في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها حول ظاهرة النينو التي تأثر بشكل كبير على الأحوال الجوية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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"إكسترا نيوز" توضح ما هى ظاهرة النينو وتأثيرها على درجات الحرارة والأمطار

ظاهرة النينو تثير الرعب حول الشتاء القادم.. الأرصاد تكشف الحقيقة

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن ظاهرة النينو هي نمط مناخي طبيعي مرتبط بالغلاف الجوي ودرجة الحرارة على المحيطات حدث في السنوات السابقة وبيأثر خلال السنوات المقبلة.

وأضافت منار غانم، في تصريحات خاصة لموقع “الدستور”، أن ظاهرة النينو تؤثر على درجات الحرارة في وسط المحيط الهادئ وينتج عن ذلك إرتفاع في درجات الحرارة العالمية لسطح الكرة الأرضية، مؤكدة على ان هذه الظاهرة بتتكر كل سنتين أو من 5 لـ 7 سنوات، ولها دورة معينة بتحصل فيها ومدة أستمرار ظاهرة النينو من 9 لـ 12 شهر، بعنى أنها إذا حدثت الطاهرة في شهر 6 الماضي يعني ذلك أنها ستؤثر في فصل الصيف والربيع.

وأوضحت منار غانم، أن ظاهرة النينو مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة العالمية وهذا يساعد على الكثير من التغيرات المناخية، وأضافت ان السنوات التي يحدث بها هذه الظاهرة بتعمل على ارتفاع في متوسط درجات الحرارة فبالتالي سيؤدي إلى المزيد من التغيرات المناخية والمزيد من عنف الظواهر الجوية والتطرف المناخي، التي ستؤثر في الفصول المختلفة وكل دولة بتتاثر بشكل مختلف نتيجة الموقع الجغرافي.

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"إكسترا نيوز" توضح ما هى ظاهرة النينو وتأثيرها على درجات الحرارة والأمطار

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