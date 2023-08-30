الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فايننشال تايمز: ظاهرة "النينو" المناخية تهدد بتفاقم تضخم أسعار المواد الغذائية العالمية

ظاهرة النينو
ظاهرة النينو

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن ظاهرة “النينو” المناخية تهدد بتفاقم تضخم أسعار المواد الغذائية العالمية، الناجمة عن الحظر على تصدير الأرز في الهند وانسحاب روسيا من صفقة الحبوب في البحر الأسود، مما قد يؤدي إلى تأجيج التضخم في الأسواق الناشئة.

وقالت الصحيفة، إنه ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل، من المتوقع أن يؤدي التقلب الطبيعي في درجات الحرارة في المحيط الهادئ والمعروف باسم “ظاهرة النينيو” إلى أشهر من الحرارة الشديدة في أجزاء من جنوب آسيا وأمريكا الوسطى، فضلاً عن هطول أمطار غزيرة فوق جبال الأنديز.

وأوضح التقرير، أن هذه الظاهرة تعطل عادة دورات المحاصيل ومن المرجح أن تضيف المزيد من الضغط على إنتاج الغذاء العالمي وأسعاره، بعد أن أجبرت الأمطار الغزيرة الهند على حظر صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي وقصفت روسيا محطات الحبوب الأوكرانية.

وقالت الصحيفة البريطانية، إنه يمكن للصدمات الثلاث أن تعزز توقعات التضخم الأسري في البلدان الفقيرة، حيث يشكل الغذاء عادة حوالي 30 في المائة من الإنفاق النموذجي على السلع والخدمات الاستهلاكية، وهو ضعف الرقم في الاقتصادات المتقدمة.

وتؤدي ده التداعيات إلى زيادة الضغوط على البنوك المركزية في الأسواق الناشئة لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يثير تقلبات في أسواق الأسهم المحلية والسندات السيادية المسعرة بتخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وقال زانا ألكساهينا، محلل الحبوب في مجموعة أبحاث السلع الأولية مينتيك، إن المستثمرين لم يقدروا بعد مدى تأثير موجة الطقس المتطرف على أسواق السلع الأساسية والأسواق المالية، معبثا: "نحن نتطلع إلى توقعات الطقس قبل أسبوعين إلى ستة أسابيع بجنون، وستكون حاسمة، ولكن السوق لا تريد أن تأخذ في الاعتبار أي نوع من علاوة المخاطرة حتى الآن".

وبدأت التحركات التي اتخذتها الهند وروسيا تظهر بالفعل في أسعار المواد الغذائية العالمية. وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لأسعار المواد الغذائية بنسبة 26% بين مارس 2022 ويونيو، لكنه ارتفع بنسبة 1.3% في يوليو، حيث قفزت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 12.1% وارتفعت أسعار القمح العالمية بنسبة 1.6%، وهي أول زيادة على أساس شهري منذ ديسمبر، في حين زاد مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لعموم أسعار الأرز بنسبة 2.8% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011.

صحيفة فايننشال تايمز البريطانية فايننشال تايمز روسيا الهند الغذاء العالمى السلع الأساسية

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